金信英就贬低「虚拟偶像」PLAVE的争议道歉！「没有了解时代的潮流，我的发言太无理了」

今日（17日）金信英对贬低虚拟偶像团体 PLAVE 的争议进行道歉。

金信英在广播节目《正午的希望曲我是金信英》的开场白中，用明朗的声音说：「很多人认爲我在2月16日星期天的节目中，对虚拟偶像团体 PLAVE 说的话并不公正客观。」金信英表示虚心接受自己发言的所有指责，真心向受伤的艺人和粉丝道歉，通过这次事件再次感受到每句话的重量和作爲 DJ 的责任感。

接著，她进一步表示：「没有了解时代的潮流，到目前爲止，PLAVE 一直在努力活动，但是（我的发言）好像是超越无知的无礼的表现，支持他们的粉丝们本来应该度过一个美好的周末，但是因爲我的每一句话，我切实感受到沉重感和责任感。再次低头道歉，今后爲了不再发生这样的事情，我会多多学习。」



昨日（16日）金信英在节目中与 Rapper Hangzoo 一起听了 PLAVE 的新曲〈Dash〉后聊天时说道：「PLAVE 出道已经两年了，但我还没有适应。不久前我非常生气的是高英培和 PLAVE 成员一起拍照片，我真的吓了一跳，那高英培是怎么录音的？怎么直播的？我有了这种想法。」



对此，Hangzoo 表示：「不能和他们见面，我不是和虚拟偶像关系很好吗？因为他们生活在另一个世界，不能和他们见面，只能在 SNS 上沟通。」听到这个消息后，金信英说：「我要疯了……那么是不是高英培一个人拍的照片呢？」Hangzoo 回答是用合成的，金信英又说：「说实话（PLAVE）不能出演我们的节目，感觉我会真正认清现实，看不到（成员们）的话要看那里呢？应该接受这种文化，但到目前爲止还很难。」节目播出后，金信英的发言被认为是在贬低虚拟偶像，PLAVE 的粉丝们也要求她道歉并退出节目。

另外，PLAVE 接连刷新虚拟偶像的新纪录，在 K-POP 界创造新的历史。最近发行的第三张迷你专辑《Caligo Pt.1》销量突破100万张，主打歌〈Dash〉也在音源网站创下优异的成绩。



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