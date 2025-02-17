李荷妮遭60億稅款追繳！公司回應：完全沒有故意漏稅

演員李荷妮被指遭稅務部門嚴格審查，並被追繳了高達60億（韓幣，下同）的稅款。

17日，據多家韓媒媒體報導稱，首爾地方國稅廳於去年9月對李荷妮及其所屬的公司Hope Project進行了嚴格的稅務調查，結果追繳了李荷妮大約60億的所得稅等稅款。 這一金額相較於過去其他曾接受稅務調查並被追繳稅款的藝人來說，數額龐大。 據悉李荷妮在2015年10月5日成立了名為「株式會社荷妮」的法人，並於2018年將公司名稱更改為「株式會社李禮允」，又在2022年再次更名為「株式會社Hope Project」，她一直擔任該法人代表及內部董事，直到2023年1月。

目前，李荷妮的丈夫擔任公司的代表職位，而她自己則擔任公司內部董事。 江南稅務署在2002年對SARAM娛樂經紀公司的不定期稅務調查過程中發現有逃稅漏稅跡象，並於去年9月對李荷妮及「Hope Project」進行了進一步調查。



李荷妮所屬的「Team Hope」對此發佈官方聲明，表示：「李荷妮已經認真配合了首爾地方國稅廳對法人藝術家進行的非定期綜合規劃稅務調查，在稅務代理人的建議下，李荷妮始終遵守法律和程序，認真履行納稅義務。 此次稅款是由於稅務機關與稅務代理人之間的觀點差異所產生的額外稅款，李荷妮已全額繳納，絕對與故意漏稅等行為無關。」

雖然經紀公司已公開澄清，但仍為平息網路上對於李荷妮疑似逃稅、漏稅的猜測，網友們紛紛表示：「追繳60億，這不就是逃稅嗎????」、「60億這麼多??? 有點嚴重啊」「光是追繳的稅款就有60億？？」等。

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