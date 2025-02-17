《Good Day》金秀賢完美模仿黃光熙的聲音！相似度100％，讓GD也大讚：「真的一模一樣」

《Good Day》是 GD（G-Dragon，權志龍）和各個領域的人物一起完成今年歌曲的音樂節目，昨日（16日）首播收視率4.3%，佔據同時段收視冠軍！

11年前在《無限挑戰歌謠祭》中以傳奇組合備受喜愛的「東廟Line」鄭亨敦、Defconn 的登場開始，兩人跟 GD 的互動真的太爆笑！接著 Code Kunst、旗安84、曹世鎬、金秀賢也陸續登場，吸引大家的視線。



特別是金秀賢公開與1988年生的同齡歌手黃光熙的初次見面花絮，金秀賢說：「我當兵的時候，休假出來後（穿著軍裝、戴著口罩）在藥妝店挑選防曬乳，身旁突然有個大叔慢慢靠過來，我用側眼看到他，正想說為什麼這個人讓人這麼有負擔，那個大叔突然打我一下，用超大的聲音喊『金秀賢先生！你是金秀賢吧！』，他（黃光熙）邊拉下口罩說是我。」金秀賢完美模仿黃光熙的聲音，也讓 GD 表示：「真的一模一樣。」



這片段也引發熱烈討論，網友紛紛直呼：「啊！怎麼做得這麼好」、「好像看到了演技好的理由，爲什麼觀察力這麼好」、「光熙的親和力真的是小狗狗級別」、「看到聲音模仿嚇了一跳，完全一模一樣啊」、「沒想到在金秀賢身上看到了光熙，哈哈哈哈」、「確實因爲是演員嗎？很了解重點」、「兩個人的性格看起來都很好」、「啊～金秀賢有什麼不會的，爲什麼那個也做得很好」等等。

而《Good Day》結尾預告 GD 和金秀賢、丁海寅、任時完、李洙赫、黃光熙等1988年生人一起參加的友情聚會「1988之國」，雖然一開始大家看起來還很生疏，但玩了遊戲之後也越來越熟悉，期待下一集播出啊！



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