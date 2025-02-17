李荷妮遭60亿税款追缴！公司回应：完全没有故意漏税

演员李荷妮被指遭税务部门严格审查，并被追缴了高达60亿（韩币，下同）的税款。

17日，据多家韩媒媒体报导称，首尔地方国税厅於去年9月对李荷妮及其所属的公司Hope Project进行了严格的税务调查，结果追缴了李荷妮大约60亿的所得税等税款。 这一金额相较於过去其他曾接受税务调查并被追缴税款的艺人来说，数额庞大。 据悉李荷妮在2015年10月5日成立了名为「株式会社荷妮」的法人，并於2018年将公司名称更改为「株式会社李礼允」，又在2022年再次更名为「株式会社Hope Project」，她一直担任该法人代表及内部董事，直到2023年1月。

目前，李荷妮的丈夫担任公司的代表职位，而她自己则担任公司内部董事。 江南税务署在2002年对SARAM娱乐经纪公司的不定期税务调查过程中发现有逃税漏税迹象，并於去年9月对李荷妮及「Hope Project」进行了进一步调查。



李荷妮所属的「Team Hope」对此发布官方声明，表示：「李荷妮已经认真配合了首尔地方国税厅对法人艺术家进行的非定期综合规划税务调查，在税务代理人的建议下，李荷妮始终遵守法律和程序，认真履行纳税义务。 此次税款是由於税务机关与税务代理人之间的观点差异所产生的额外税款，李荷妮已全额缴纳，绝对与故意漏税等行为无关。」

虽然经纪公司已公开澄清，但仍为平息网路上对於李荷妮疑似逃税、漏税的猜测，网友们纷纷表示：「追缴60亿，这不就是逃税吗????」、「60亿这么多??? 有点严重啊」「光是追缴的税款就有60亿？？」等。

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