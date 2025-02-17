一代童星猝然告別！金賽綸復出夢碎，最後的日子充滿痛苦和掙扎

16日下午，金賽綸被發現在家中身亡，終年25歲，出道即巔峰的童星在經歷了2年的反思期後離開。

16日，首爾城東警察局接到報案，稱當天16日下午4點54分，金賽綸在自家住所被發現已經去世。 據了解，金賽綸的一位朋友原本約定前去見她，結果到達時發現她已經去世。據韓媒透露，金賽綸最近正準備改名，並且在去年11月完成了復出演出的電影《吉他男》（《기타맨》）的拍攝。 2024年5月她曾嘗試通過舞台劇《蘿蔔泡菜》復出，但遭遇了一些反對聲音，且自身健康情況也不佳。金賽綸身邊的親近人士表示，在準備該舞台劇的過程中，她深受抑鬱症困擾，甚至在排練時出現面色蒼白的情況，健康情況急劇惡化。 最終她與製作方協商後決定退出劇組。 這些痛苦的心情導致了身體上的病痛。

2022年5月金賽綸因在首爾江南附近的道路上醉酒駕駛而被判罰款2000萬（韓幣，下同），自此暫停了娛樂活動。 不巧的是因醉駕，她撞上了路邊的電壓器，導致周圍一帶建築物停電，商戶們因此受到嚴重影響。 這一事件令其遭到民眾的強烈批評，復出也變得非常困難。



之後金賽綸向商戶支付了和解金，並承擔了電壓器的修理費用。 在此過程中金賽綸與經紀公司也宣佈解約，公司要求她支付違約金等費用，金賽綸為償還數億的債務而努力掙扎。 作為家庭的主要經濟支柱，暫停活動的她一度生活困苦。 韓媒海數次報導她曾在咖啡館當兼職生，都是為了賺取生活費和償還違約金。 不過又有傳言稱她並沒有實際做兼職，而只是偶爾幫助朋友的咖啡店，為此她又被輿論斥責是「裝可憐」、「擺拍」等，但這並非事實。



金賽綸曾在首爾藥水洞一帶的一家咖啡店做過兼職。 從早上上班直到天黑才下班。 有知情人曾表示「她晚上一個人從小巷走回家，看起來很危險」，勸阻過她不要這樣做。 她還當過演技指導，輔導有志於演藝的學員。 但由於高額違約金的壓力，這些努力依然無法緩解她的經濟困境。 大眾的負面評價和經濟困境讓金賽綸的抑鬱症日益加重。

這位親近的人還透露：「金賽綸的抑鬱症非常嚴重，周圍的人都非常擔心她。 她雖然有強烈的復出演藝圈的願望，也主動接受了抑鬱症治療，但公眾輿論非常負面，心中的痛苦難以快速治癒。 金賽綸的痛苦，周圍的人也不能公開告訴大家，非常無奈。」



警方表示，金賽綸沒有留下遺書，且未發現外部入侵的跡象，目前已已展開調查進一步了解她的死因。

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