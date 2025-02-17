一代童星猝然告别！金赛纶复出梦碎，最后的日子充满痛苦和挣扎

16日下午，金赛纶被发现在家中身亡，终年25岁，出道即巅峰的童星在经历了2年的反思期后离开。

16日，首尔城东警察局接到报案，称当天16日下午4点54分，金赛纶在自家住所被发现已经去世。 据了解，金赛纶的一位朋友原本约定前去见她，结果到达时发现她已经去世。据韩媒透露，金赛纶最近正准备改名，并且在去年11月完成了复出演出的电影《吉他男》（《기타맨》）的拍摄。 2024年5月她曾尝试通过舞台剧《萝卜泡菜》复出，但遭遇了一些反对声音，且自身健康情况也不佳。金赛纶身边的亲近人士表示，在准备该舞台剧的过程中，她深受抑郁症困扰，甚至在排练时出现面色苍白的情况，健康情况急剧恶化。 最终她与制作方协商后决定退出剧组。 这些痛苦的心情导致了身体上的病痛。

2022年5月金赛纶因在首尔江南附近的道路上醉酒驾驶而被判罚款2000万（韩币，下同），自此暂停了娱乐活动。 不巧的是因醉驾，她撞上了路边的电压器，导致周围一带建筑物停电，商户们因此受到严重影响。 这一事件令其遭到民众的强烈批评，复出也变得非常困难。



之后金赛纶向商户支付了和解金，并承担了电压器的修理费用。 在此过程中金赛纶与经纪公司也宣布解约，公司要求她支付违约金等费用，金赛纶为偿还数亿的债务而努力挣扎。 作为家庭的主要经济支柱，暂停活动的她一度生活困苦。 韩媒海数次报导她曾在咖啡馆当兼职生，都是为了赚取生活费和偿还违约金。 不过又有传言称她并没有实际做兼职，而只是偶尔帮助朋友的咖啡店，为此她又被舆论斥责是「装可怜」、「摆拍」等，但这并非事实。



金赛纶曾在首尔药水洞一带的一家咖啡店做过兼职。 从早上上班直到天黑才下班。 有知情人曾表示「她晚上一个人从小巷走回家，看起来很危险」，劝阻过她不要这样做。 她还当过演技指导，辅导有志於演艺的学员。 但由於高额违约金的压力，这些努力依然无法缓解她的经济困境。 大众的负面评价和经济困境让金赛纶的抑郁症日益加重。

这位亲近的人还透露：「金赛纶的抑郁症非常严重，周围的人都非常担心她。 她虽然有强烈的复出演艺圈的愿望，也主动接受了抑郁症治疗，但公众舆论非常负面，心中的痛苦难以快速治愈。 金赛纶的痛苦，周围的人也不能公开告诉大家，非常无奈。」



警方表示，金赛纶没有留下遗书，且未发现外部入侵的迹象，目前已已展开调查进一步了解她的死因。

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