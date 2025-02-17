金賽綸電影遺作《吉他手》預計今年上映，導演回憶：她復出的意志很強烈，所以大家都很意外

對於演員金賽綸昨晚在家中離世的消息，近期曾合作過的申在浩導演和製作人兼主演的李善正代表接受採訪，表達了不捨之情與令他印象深刻的回憶片段。

韓媒《韓國日報》獨家採訪到曾執導過電影《吉他手》一半拍攝工作的申在浩導演，目前與金賽綸最近仍有聯繫的工作人員們也都陷入震驚與悲痛之中，尤其是因為她對復出充滿熱忱，因此她的突然離世令人難以置信。



申導演在今天上午接受採訪回憶道：「我第一次見到金賽綸是在《吉他手》的劇本台詞排練（朗讀會）現場，她非常開朗，比我想像中還要隨和。排練結束後，我們還一起聚餐，聊了很多天。」、「金賽綸充滿熱情，更對大家說自己會全力以赴，因為從小就開始演戲，相當專業成熟，就像經驗豐富的資深演員一樣。」



她在片場很會帶動氣氛，也非常認真負責。在工作上十分嚴謹，日常生活中卻又平凡且率真。還曾送工作人員衣服，留下許多美好回憶。因此，昨天也有許多工作人員聯繫上導演，大家都陷入悲痛之中。她的離世對所有人來說，都是沉重的打擊。他補充道：「金賽綸在戲裡飾演無名樂隊的鍵盤手，特地苦練樂器，實際上也很熱愛音樂。」

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電影的製作人兼主演的李善正代表則接受韓媒《EDAILY》採訪時表示：「電影《吉他手》最快將於今年5月上映（原定目標），而具體上映日期尚未確定。」去年11月就完成了拍攝工作，目前正處於後期製作階段。由於這是一部音樂電影，製作的過程比預期更加耗時。」



李善正回憶金賽綸在片場總是充滿活力，展現出對演技的熱情，因此他一直期待金賽綸能夠堅強度過難關，華麗復出。沒想到，《吉他手》卻成為了她的遺作，讓人感到沉重，也讓他們對電影的後期製作肩負更大的責任。他最後表示：「今天，我會與電影演員們一同前往靈堂，悼念她的離世。」



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昨天（16日）下午，金賽綸被發現在首爾城東區的家中身亡，得年25歲。警方未發現外部入侵等犯罪嫌疑，目前正對其死因進行調查。

金賽綸曾於2022年5月在首爾清潭洞附近發生酒駕事故，引發爭議。當時事故導致變壓器受損，周邊商家發生停電。金賽綸在事故發生後拒絕現場酒測，並要求進行抽血檢測，最終結果顯示其血液酒精濃度達到駕照吊銷標準的0.2%。事後，她進入了長時間的自我反省期。



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