【韓網熱門】2NE1朴春貼照隔空喊李敏鎬「我老公」嚇呆網友：這不是追星，是「民棄」

2NE1成員朴春通過小帳發佈寫有「我老公♥」的文字，並附上與李敏鎬的合成照片，引發熱議。 經紀公司表示，SNS屬於藝人的私人空間，並透露朴春對李敏鎬有粉絲情結，但小帳情況仍在確認中。 去年朴春也曾發佈過李敏鎬的照片，當時經紀公司澄清兩人並非情侶。 時隔數月朴春再次提到李敏鎬後，又一次掀起全網關注。

韓國網友評論：（以下內容僅翻譯自韓網）

1. 就因為她的一張照片，現在全網都是他倆的新聞，即使是追星行為也被視作「民棄」（民眾厭棄、民眾嫌棄）

2. 每次都說是自己老公，還是一樣的照片，刪了之後又重新上傳，不停反覆，是不是該去治病了？？

3. 粉絲情節??? 經常這麼做就是「民棄」

4. 哪個藝人會這樣啊？？ 如果是粉絲的話就更不該這麼做，難道還要讓我們喊姐夫嗎？？

5. 李敏鎬又有什麼錯???

6. 如果我是粉絲的話，我應該會討厭死她

7. 你到底怎麼了？？

8. 生病的話就去治療啊，李敏鎬又有什麼罪？

9. 唉一古，姐姐啊

10. 我以為是其他人，居然是朴春的小帳

11. 旁邊她本人的照片也是她自己貼上去的？？ 粉絲們要氣死了

12. 身邊的人要瘋了

13. 現在全網都是這新聞，這已經不是粉絲之心了，是民棄

14. 感覺又不能去她小帳下面罵人，李敏鎬的粉絲都在忍耐啊

15. 如果是粉絲的話，就用非公開的帳號去看啊，自己也是藝人

16. 經紀公司管一下她吧，演員又有什麼罪過

17. 可能真的是粉絲情節，民眾有些過激了，不用管她啦，反問她是藝人，為什麼要這樣的人更奇怪

18. 感覺是個別媒體報導得太誇張了

19. 感覺她生病了，又不能對她說重話

20. 不能因為是粉絲就喊人家老公吧，而且你自己還是藝人

21. 這已經不是第一次了，不能因為身體原因就把干擾別人這件事情合理化吧，已經不是可以輕易略過的事了

22. 經紀公司太不負責人了

23. 真的是她的小號嗎???

原文：https://theqoo.net/square/3611067029

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