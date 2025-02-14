【韩网热门】2NE1朴春贴照隔空喊李敏镐「我老公」吓呆网友：这不是追星，是「民弃」

2NE1成员朴春通过小帐发布写有「我老公♥」的文字，并附上与李敏镐的合成照片，引发热议。 经纪公司表示，SNS属於艺人的私人空间，并透露朴春对李敏镐有粉丝情结，但小帐情况仍在确认中。 去年朴春也曾发布过李敏镐的照片，当时经纪公司澄清两人并非情侣。 时隔数月朴春再次提到李敏镐后，又一次掀起全网关注。

韩国网友评论：（以下内容仅翻译自韩网）

1. 就因为她的一张照片，现在全网都是他俩的新闻，即使是追星行为也被视作「民弃」（民众厌弃、民众嫌弃）

2. 每次都说是自己老公，还是一样的照片，删了之后又重新上传，不停反覆，是不是该去治病了？？

3. 粉丝情节??? 经常这么做就是「民弃」

4. 哪个艺人会这样啊？？ 如果是粉丝的话就更不该这么做，难道还要让我们喊姐夫吗？？

5. 李敏镐又有什么错???

6. 如果我是粉丝的话，我应该会讨厌死她

7. 你到底怎么了？？

8. 生病的话就去治疗啊，李敏镐又有什么罪？

9. 唉一古，姐姐啊

10. 我以为是其他人，居然是朴春的小帐

11. 旁边她本人的照片也是她自己贴上去的？？ 粉丝们要气死了

12. 身边的人要疯了

13. 现在全网都是这新闻，这已经不是粉丝之心了，是民弃

14. 感觉又不能去她小帐下面骂人，李敏镐的粉丝都在忍耐啊

15. 如果是粉丝的话，就用非公开的帐号去看啊，自己也是艺人

16. 经纪公司管一下她吧，演员又有什么罪过

17. 可能真的是粉丝情节，民众有些过激了，不用管她啦，反问她是艺人，为什么要这样的人更奇怪

18. 感觉是个别媒体报导得太夸张了

19. 感觉她生病了，又不能对她说重话

20. 不能因为是粉丝就喊人家老公吧，而且你自己还是艺人

21. 这已经不是第一次了，不能因为身体原因就把干扰别人这件事情合理化吧，已经不是可以轻易略过的事了

22. 经纪公司太不负责人了

23. 真的是她的小号吗???

原文：https://theqoo.net/square/3611067029

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