韓8歲女童校園內被老師殺害！父親請求IVE張員瑛弔唁引爆激烈爭議：女兒最後的心願vs道德綁架

10日，韓國大田市某國小發生慘案，一名40多歲的女教師刺死了一名8歲的女孩，震驚整個社會。

據死者家屬稱，荷娜（被害女童姓名）在被發現時情況非常嚴重，身體左側布滿了刀痕。 當天女孩在學校下午4點40分下課後，沒有去輔導班，被輔導班老師發現失蹤。 女孩與該女教師並不認識，女教師曾患憂鬱症，於去年12月才返校復職，在行兇後曾試圖自殺。

마음이 아픕니다. 범인은 천벌을 받길

삼가고인의 명복을 빕니다



[속보]김하늘 양 살해 40대 여교사 “짜증이 나 범행 저질러”



이 사건을 수사 중인 대전서부경찰서 육종명 서장은 11일 브리핑을 통해 “여교사 A씨가 ‘복직 후 3일 만에 짜증이 났다. 00가 수업에 들어가지 못하게 했다’는 진술을… pic.twitter.com/8bKpLnWWXW — Oh Hahm Ma (@ohmahahm) February 11, 2025

荷娜的父親在接受媒體採訪時表示女兒是女團IVE成員張員瑛的粉絲，希望能得到張員瑛的弔唁，相關話題在網路上引發了爭議。13日張員瑛的社交媒體和一些在線社區中，網友們關於是否要弔唁荷娜的討論展開了激烈的爭辯。 荷娜的父親前一天上午與記者見面時公開請求張員瑛的弔唁：「和女兒約定如果IVE在大田舉辦演唱會，一定會讓她去看，荷娜的夢想就是張員瑛。 雖然張員瑛一定很忙，但如果可能的話，能來看一下荷娜嗎？」



很快張員瑛的IG上出現了大批網友的請求，要求張員瑛親自去荷娜的靈堂前弔唁，眾人留言表示：「大田國小生被殺事件的受害人的夢想是張員瑛，希望天使一樣的張員瑛能夠為成為天使的那個孩子祈禱」、「請妳為她祈禱，拜託了」、「員瑛啊，大田去世的孩子的爸爸說孩子的夢想是成為妳，請妳看一下孩子爸爸採訪的內容」、「荷娜啊，在天堂成為張員瑛吧」、「希望妳一定要去參加無辜離世的孩子的葬禮，拜託了」等。



由於這一請求掀起了巨大的爭議，荷娜的父親又對媒體表示：「請求張員瑛來看孩子，並不是強迫，而是一個父親的心願。 孩子生前真的很喜歡張員瑛，我只想讓已經離開的孩子能夠看上一眼，但看到一些媒體將此事報導成『強迫論』，並亂寫文章，我真的很難忍受。」他無奈地表示。



儘管一些網友表示理解荷娜父親希望張員瑛弔唁的心情，但也有許多人認為這個請求過於苛刻，同時還指責要求張員瑛參加葬禮的部份網友，吐槽：「我就知道會這樣」、「別再折磨張員瑛了」、「有些人管得太寬了吧」、「這就是道德勒索啊」、「如果成為先例，可能會被惡意利用」等。

此前，IVE所屬的娛樂公司Starship娛樂已給荷娜的靈堂送去了寫有「敬祈冥福，歌手IVE」的弔唁花圈，IVE的粉絲們也送去了張員瑛的照片卡等，以此表達悼念。



아이브는 장원영을 좋아했다는 기사를 보고

근조화환을 보냈다..

근데 나서서 사람안오면 곤란하게 만드는건 아니라고

봅니다. pic.twitter.com/sp61VBtE9w — 루시퍼 (@lucifer5670) February 12, 2025

▼附上另一篇報導影片，女童父親接受採訪，講述痛失女兒的心情：



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