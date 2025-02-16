「糙漢」孫錫久的反轉魅力：內向、沒車、一杯燒酒要喝2小時

演員孫錫久（孫錫求）不是傳統意義上的韓式「花美男」，他五官棱角分明，下顎線如刀刻，眼神凌厲，渾身散發著生人勿近的氣場，但實際上他確實個性格內向的人，坦白自己沒有「冷感」。

最近孫錫久做客了JTBC綜藝節目《拜託了冰箱since 2014》，透露如果自己一個人去餐廳，他常常會覺得害羞，很多時候只是舉著手等待服務生前來，而不是主動去點餐。只有對方太過忙碌，沒看到他舉手，才會直接走過去點餐。



孫錫久繼續表示自己至今仍然沒能習慣使用「姨母」（韓國餐廳中對年長女性服務生的稱呼，同時也是對媽媽的姐妹的稱呼）這個詞，覺得特別尷尬，「我也想說啊，但就是說不出口。因為她不是我家人，所以總覺得很奇怪，至今還沒有說過這個詞。此時另一位嘉賓、主廚權成俊也分享了自己曾經不敢按公車下車鈴的經歷，孫錫久對此深感共鳴，坦言自己同樣是內向的性格。後來，他和同樣內向的演員玄奉植通過電視劇《D.P.：逃兵追緝令》成為了朋友。



孫錫久提到雖然剛開始時感覺有些尷尬，但在一起拍了四部作品後，兩人逐漸變得親近了。他還誇獎玄奉植在拍攝中經常給出解決問題的方案。

別看孫錫久外表硬漢，一副大口吃肉、大口喝酒的豪爽模樣，但實際並非如此他笑著說：「我一杯燒酒要喝兩個小時，幾乎只是碰一下酒杯。」他還透露自己「沒有車」，所以每次都是玄奉植來找他，自己通常會搭計程車，5公里以內的路程則選擇步行，甚至曾經從漢南洞走到開浦洞。 聽到這裡主持人金聖柱驚訝地說：「你看起來應該開跑車的啊！」引得大家一陣笑聲。



此外，孫錫久的新作《比天堂還美麗》將於4月公開，是一部超越今生的治癒愛情劇，講述了死去的主角在天堂與所愛之人重逢的故事，他將在劇中和老戲骨金惠子扮演夫妻。

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