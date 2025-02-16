「糙汉」孙锡久的反转魅力：内向、没车、一杯烧酒要喝2小时

演员孙锡久（孙锡求）不是传统意义上的韩式「花美男」，他五官棱角分明，下颚线如刀刻，眼神凌厉，浑身散发著生人勿近的气场，但实际上他确实个性格内向的人，坦白自己没有「冷感」。

最近孙锡久做客了JTBC综艺节目《拜托了冰箱since 2014》，透露如果自己一个人去餐厅，他常常会觉得害羞，很多时候只是举著手等待服务生前来，而不是主动去点餐。只有对方太过忙碌，没看到他举手，才会直接走过去点餐。



孙锡久继续表示自己至今仍然没能习惯使用「姨母」（韩国餐厅中对年长女性服务生的称呼，同时也是对妈妈的姐妹的称呼）这个词，觉得特别尴尬，「我也想说啊，但就是说不出口。因为她不是我家人，所以总觉得很奇怪，至今还没有说过这个词。此时另一位嘉宾、主厨权成俊也分享了自己曾经不敢按公车下车铃的经历，孙锡久对此深感共鸣，坦言自己同样是内向的性格。后来，他和同样内向的演员玄奉植通过电视剧《D.P.：逃兵追缉令》成为了朋友。



孙锡久提到虽然刚开始时感觉有些尴尬，但在一起拍了四部作品后，两人逐渐变得亲近了。他还夸奖玄奉植在拍摄中经常给出解决问题的方案。

别看孙锡久外表硬汉，一副大口吃肉、大口喝酒的豪爽模样，但实际并非如此他笑著说：「我一杯烧酒要喝两个小时，几乎只是碰一下酒杯。」他还透露自己「没有车」，所以每次都是玄奉植来找他，自己通常会搭计程车，5公里以内的路程则选择步行，甚至曾经从汉南洞走到开浦洞。 听到这里主持人金圣柱惊讶地说：「你看起来应该开跑车的啊！」引得大家一阵笑声。



此外，孙锡久的新作《比天堂还美丽》将於4月公开，是一部超越今生的治愈爱情剧，讲述了死去的主角在天堂与所爱之人重逢的故事，他将在剧中和老戏骨金惠子扮演夫妻。

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