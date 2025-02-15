Super Junior 東海出道20年首舉行個人巡迴FANCON 4.13約定粉絲澳門見

各位親愛的寶貝們，你們的東海Oppa即將於4月13日來到澳門舉行他的個人FANCON《2025 DONGHAE FANCON EAST COAST: WAVE in MACAU》。當然不能錯過東海跟大家的約會，一起來度過愉快的時光！

在2023年，東海與銀赫成立了ODE Entertainment，並在公司成立後迅速發行了兩張迷你專輯《606》以及《Inevitable》，曲風多元化，展演出不同面貌的Super Junior-D&E。東海更有份參與主打歌〈GGB〉以及〈Go High〉的曲詞創作，展現了他多才多藝一面。本次個人FANCON “EAST COAST” 在去年11月先後在日本橫濱以及大阪舉行，東海的solo舞台，令一眾粉絲留下深刻印象，令人期待並再次回味這場FANCON。向來寵粉的東海，因徇眾要求特別加開了澳門站和台北站，讓更多粉絲可以參與這場精彩的FANCON。

近年來，東海還參與了劇集演出，出演了《Oh！英心》在劇中飾演男主角王景泰。這是東海睽違多年再次參與電視劇拍攝，他更以男主角的心境創作並親自演唱OST，其後也出演了漫改劇集《男與女》，讓粉絲不僅記得偶像東海，還能認識他作為演員的另一面。

來到2025年，踏入Super Junior出道20週年，這個重要里程碑東海自然會全力參與。我們可以期待下半年東海將會全心投入Super Junior 20週年的各項活動，並有更多機會與粉絲見面互動！

東海相約粉絲們在4月13日於澳門見面，千萬不要錯過！《2025 DONGHAE FANCON EAST COAST : WAVE in MACAU》將於4月13日在「澳門百老匯」– 百老匯舞台舉行，票價分別為$1,699、$1,199和$899（MOP/HKD）！東海不僅為大家準備了精彩的舞台表演，還帶來多項粉絲福利，與粉絲近距離接觸！

《2025 DONGHAE FANCON EAST COAST : WAVE in MACAU》

日期：2025年4月13日(星期日)

時間：下午3點30分

地點：「澳門百老匯」 - 百老匯舞台

票價：港幣HKD / 澳門幣MOP $1,699/$1,199/$899

公開發售：2025年2月25日（星期二）中午12點起

訂購網站：銀河票務 - www.galaxyticketing.com / 大麥 - https://www.damai.cn

主辦單位：萬星國際娛樂文化

經紀公司：ODE Entertainment

- 詳情請留意主辦方公告.

- 主辦方保留活動異動之權利.

- 福利中獎名單將於活動前一天公佈.



粉絲福利詳情：

$1,699門票：SEND OFF（全體）、親筆簽名海報（45名）、親筆簽名拍立得（5名）、官方海報（全體）、官方小卡（全體）

$1,199門票：親筆簽名海報（5名）、官方海報（全體）、官方小卡（全體）

$899門票：官方海報（全體）、官方小卡（全體）

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