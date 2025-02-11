INFINITE世巡新加坡和印尼場完美落幕！驚喜宣佈一連兩天加開首爾Encore場！INFINITE出道十五年宣佈開設首個官方網站，望跟粉絲作更緊密溝通，公開聖圭東雨優賢成烈四人四色自拍照

INFINITE將於2025年3月1日(星期六)假AXA x WONDERLAND舉行由D-SHOW主辦的「INFINITE 15th ANNIVERSARY CONCERT IN HONG KONG」演唱會，久違9年以完全體跟香港的INSPIRIT們見面！

正忙於亞洲巡迴演唱會的INFINITE，最近剛分別於一月中和二月初順利完成了印尼場和新加坡場，而INFINITE幾天前更驚喜宣佈在4月12日和13日一連兩天加開首爾Encore場，務求爭取更多機會跟INSPIRIT們見面。而INFINITE迎來出道第十五個年頭，所屬社INFINITE COMPANY宣佈開設首個官方網站，目的是為了跟粉絲多作溝通，建立更密不可分的關係。加入會員並購買2025 Season Greeting的粉絲更可以獲得參與公開放送的優先權，以及優先購票等多種福利，令全球一眾INSPIRIT們都期待萬分！



為了幫香港場宣傳造勢，主辦公開了聖圭、東雨、優賢和成烈的自拍照。首先有「記得我們3月1號有約會哦~」跟粉絲約定的聖圭；「讓我們為香港INSPIRIT們送上Flower吧~」向粉絲示愛的東雨；最後還有向粉絲霸氣喊「成為我的人吧！」的優賢，還有喊話「香港INSPIRIT久違了，3月1日見」的成烈，四人各有各的「吸粉」方式！到底其餘二位成員在下一波宣傳照有什麼跟各位粉絲說呢？好奇想知的話就要密切留意主辦方的更新！



INFINITE香港站演唱會門票現於 「KKTIX」和「大麦网」官方網站公開有售，票價分別為HKD$1,880 / $1,880(視線受阻區) / $1,580 / $1,280及 $980。購買$1,880及$1,580門票的粉絲均可以獲得團體合照(20人一組)、親筆簽名板以及親筆簽名即影即有等福利的抽獎機會，購買$1,880門票的粉絲更可以觀看綵排。還沒有買票的香港INSPIRIT們，千萬不要錯過這次機會！



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