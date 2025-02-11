【官方聲明】《魷魚遊戲2》T.O.P 崔勝鉉否認回歸 BIGBANG 活動的消息：「我們的立場沒有改變」

目前有許多粉絲懷念並期待 BIGBANG 四位成員的合體，希望 T.O.P（崔勝鉉）回去一起活動的討論相當熱烈。

今天（11日）最新消息，歌手兼演員的 T.O.P 方面向 TVDaily 表示：「SNS 個人資料並未新增或更改過，回歸一事純屬虛假消息。」駁斥了有關他將重返 BIGBANG 活動的傳聞。

此前，10 日在網上出現 T.O.P 可能回歸 BIGBANG 的推測，起因是 BIGBANG 官方 YouTube 頻道上疑似重新加入了 T.O.P 的藝名。此外，有網友發現 T.O.P 的 SNS 帳號名稱中新增了「TOP」，進一步助長了回歸的猜測。



然而，T.O.P 方面直接否認了這些傳聞，並強調他的個人資料並未發生變化。

此前，T.O.P 在 Netflix 熱門韓劇《魷魚遊戲2》完結訪談中曾表示：「每次看到期待 BIGBANG 再合體的粉絲，我都感到心痛。」



他還表達了對 YG 娛樂及 BIGBANG 成員的歉意：「如果我回到曾經帶來過傷害的團隊，個人的過錯將會成為成員們的負擔，這讓我感到愧疚。」並補充道：「我早已做出這個決定，從那之後就從未改變過想法。」



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