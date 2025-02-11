《新烏托邦》開播Jisoo演技被全韓網嘲笑：表情亂飛，求妳別演了！導演力挺：看完8集再說

超人氣女團BLACKPINK成員Jisoo繼《雪降花》後時隔4年接下新劇《新烏托邦》，預告片公開後再掀演技爭議。

《新烏托邦》改編自韓國作家兼電視劇編劇韓相雲的小說《流感》以首爾高樓大廈防空部隊為背景，講述軍人「載允」和他剛剛分手的女友「英珠」在被喪屍襲擊的首爾市中心穿越重重障礙，奮力奔向彼此的故事。 Jisoo在劇中扮演的就是女主角「英珠」。



在已播出的第1、2集不僅展現了軍人與戀人之間的現實敘事，同時喪屍危機迅速失控，使劇情充滿緊張感。 不過不少觀眾對Jisoo的演技感到失望，尤其是在第2集中她面對衝撞到汽車的喪屍時，引發了較大的負面評價。 Jisoo說出「那個...... 你還好嗎？」、「振旭前輩！你到底在幹什麼？ 你剛才開車撞到人了啊！」等台詞時，她的發聲讓觀眾感覺不夠流暢，發音也略顯模糊。 不僅是該場景，在其他部份也出現了一些令人疑惑的演技表現。 由此，Jisoo在《雪降花》時期因不清晰的發音和略顯生硬的表情而引發的演技爭議再次被提及。

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論壇theqoo上一則以「從《新烏托邦》預告片開始一直出現的Jisoo演技爭議」為題的內容吸引近8萬人瀏覽，留言破千條，其中多數都在吐槽Jisoo的演技，

▼韓國網友評論：

1. 感覺像是在看池睿恩在《SNL》裡的搞笑演技

2. 不開字幕根本聽不懂她在說什麼

3. 和《雪降花》時沒什麼區別，真的需要加強訓練

4. 發音太爛了，台詞吐字不清，要好好接受發聲培訓了

5. 演成這樣的話片酬拿了多少呢？ 作為BLACKPINK我很喜歡，求妳別演戲了

6. 太嚴重了，完全沒有表情演技，發音也很奇怪，到底有沒有學過表演

7. 表情演技太奇怪了，不是面部隨便擠擠就是演技啊

8. 我突然覺得《魷魚遊戲2》裡的T.O.P是名品演員

9. 喜歡她，但是如果想要繼續當演員的話，拜託長期接受發聲練習，人家演技好的演員都在持續學習啊

10. 發聲、發音、表情，連最基本的都不會，應該要從基礎開始學習

11. 連表情都不會做

12. 老實說她唱歌也這樣，一點都聽不下去

13. 希望能知道羞恥

14. 太嚴重了，史詩級

15. 唱歌的時候音調就很不好，演戲更放大了缺點，她本身的音調就很一般，再怎麼努力也改變不了，不僅沒有任何進步，反而和池睿恩比較的話，還不如池睿恩...... 無論是表情還是肢體語言，沒有一個好的，太鬱悶了

16. 倒也不是蹩腳演技，就是台詞很奇怪，今後一定會好好努力吧，之前她不是還演過女主？

17. 找她演戲的導演才有問題

不過作為一部新穎且獨特的喪屍喜劇，《新烏托邦》依然獲得了不少好評。 許多觀眾稱讚劇中朴正民與Jisoo的化學反應，以及充滿個性的角色設定和無法預測的劇情發展，認為這是前所未見的韓式喪屍劇，稱「整體來看，Jisoo的演技並不算特別突兀」、「她只是嘗試了一種獨特的喜劇式演技」等。



儘管民眾不看好Jisoo的演技，但在新劇發佈會時，導演尹成賢給予對方高度評價，表示：「與Jisoo合作時沒有遇到困難。 由於她在《雪滴花》之後很長一段時間沒有出演作品，起初我也有些擔心她是否能夠勝任。 畢竟她不是一直持續演戲的演員，因此每週會花四天時間進行劇本研讀，並不斷努力。 在正式拍攝前，她已完全做好了準備。 作為女演員，她面對高難度的動作戲也能面帶笑容地完成，我非常感謝她。 能與Jisoo演員合作，我認為自己是幸運的。 雖然目前只播出了第1、2集，但如果看到第8集，你會發現這個角色非Jisoo莫屬。」

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