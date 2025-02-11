又一位二代團女愛豆要嫁人了！T-ara孝敏4月與金融業男友結婚：低調辦婚禮

前女團T-ara成員孝敏（35歲）即將在4月步入婚姻殿堂。

11日，據韓媒《體育京鄉》獨家報導，孝敏將於4月6日在首爾某地舉行婚禮。 她的未婚夫是並非演藝圈人士，是一名擁有高挑身材和俊秀外貌的金融從業者。 據悉，孝敏被未婚夫的體貼和人品所吸引，因此決定攜手共度一生。 考慮到未婚夫是圈外人，婚禮將僅邀請至親好友，以低調的方式舉行。



目前孝敏一直在秘密籌備婚禮，最近才向身邊的朋友發出喜帖，喜帖上寫著：「新人生的第一天，邀請一直珍視我的珍貴人士」，以此正式告知婚訊。

孝敏出生於1989年，並於2009年以T-ara的一員出道，雖然T-ara的團體活動已結束，但並未正式宣佈解散。 去年10月，孝敏與恩晶、居麗、芝妍在澳門百老匯劇院舉行了T-ara出道15周年紀念粉絲見面會，與粉絲們度過了一段幸福的時光。



此外，孝敏曾在2022年1月被曝與足球選手黃義助交往，當時兩人被拍到在瑞士旅行，有媒體報導稱兩人已經戀愛3個月。 2022年11月，韓媒又爆料兩人已經分手，並回到了普通朋友關係。 分手後孝敏透露「我們處於剛認識不久的過程中，感情還不錯，但因為有壓力，自然而然地分開了，現在我們決定成為互相支持的普通朋友關係。」

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