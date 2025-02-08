《豆豆飯飯》都敬秀（D.O.）根本萬能廚神！讓SEVENTEEN Hoshi帶著隊友們一共來吃了三次～

看了《豆豆飯飯》後，眾人的心都被主廚都敬秀（EXO成員D.O.）的超強廚藝給擄獲，也讓SEVENTEEN成員Hoshi帶著隊友們一連來吃了三餐～，羅PD也忍不住說：「我看需要跟他收錢了。」

《種豆得豆》番外綜藝《豆豆飯飯》在本週迎來最後一餐，由李光洙和都敬秀一起經營KKPP企業公司食堂，為職員們製作美味餐點的節目告一段落。



最新EP.5迎來為羅PD的所屬公司eggiscoming的最後一頓晚餐，期間SEVENTEEN成員們也特別驚喜出現不只一次，特別是主舞成員 Hoshi 更是因為住得近，所以連續出現了三餐，幾乎就像公司職員一般的頻繁出現，讓粉絲們都相當驚喜。

一. 首先是EP.2， Hoshi、圓佑、WOOZI 三人到訪，WOOZI與都敬秀認識，所以打招呼時也親密地擁抱對方。





▼第2集：相關報導：《豆豆飯飯》EXO D.O.都敬秀廚藝征服SEVENTEEN特地來吃飯，李光洙感嘆：對吼，你唱過〈咆哮〉啊～



二. 接著在EP.5（影片06:03時），Hoshi 突然登場、獨自現身，跟職員們一起在屋頂享受了美味的午餐時光。（羅PD也是在這一餐說：「我看需要跟他收錢了。」哈哈哈）



三. 最後EP.5（影片01:09:10時），Hoshi 帶著珉奎一起來吃晚餐，一直對哥哥們說辛苦了，這一次也吃得乾乾淨淨。



▼第5集，以上就是精誠待客的KKPP食品：



而這段時間，萬能主廚都敬秀加入馬鈴薯（土豆）製作過美味的炒飯、現煮拌麵、煎餅、漢堡排、糖醋肉、辣炒年糕、明太子雞蛋捲...等等，加上駕馭各種食材的熟練技巧，真的是讓人看了嘆為觀止，太圈粉啦！！！李光洙也在一次次的補助下越來越厲害，成為廚房裡的得力助手，點子超多～。



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