《豆豆饭饭》都敬秀（D.O.）根本万能厨神！让SEVENTEEN Hoshi带著队友们一共来吃了三次～

看了《豆豆饭饭》后，众人的心都被主厨都敬秀（EXO成员D.O.）的超强厨艺给掳获，也让SEVENTEEN成员Hoshi带著队友们一连来吃了三餐～，罗PD也忍不住说：「我看需要跟他收钱了。」

《种豆得豆》番外综艺《豆豆饭饭》在本周迎来最后一餐，由李光洙和都敬秀一起经营KKPP企业公司食堂，为职员们制作美味餐点的节目告一段落。



最新EP.5迎来为罗PD的所属公司eggiscoming的最后一顿晚餐，期间SEVENTEEN成员们也特别惊喜出现不只一次，特别是主舞成员 Hoshi 更是因为住得近，所以连续出现了三餐，几乎就像公司职员一般的频繁出现，让粉丝们都相当惊喜。

一. 首先是EP.2， Hoshi、圆佑、WOOZI 三人到访，WOOZI与都敬秀认识，所以打招呼时也亲密地拥抱对方。





▼第2集：相关报导：《豆豆饭饭》EXO D.O.都敬秀厨艺征服SEVENTEEN特地来吃饭，李光洙感叹：对吼，你唱过〈咆哮〉啊～



二. 接著在EP.5（影片06:03时），Hoshi 突然登场、独自现身，跟职员们一起在屋顶享受了美味的午餐时光。（罗PD也是在这一餐说：「我看需要跟他收钱了。」哈哈哈）



三. 最后EP.5（影片01:09:10时），Hoshi 带著珉奎一起来吃晚餐，一直对哥哥们说辛苦了，这一次也吃得干干净净。



▼第5集，以上就是精诚待客的KKPP食品：



而这段时间，万能主厨都敬秀加入马铃薯（土豆）制作过美味的炒饭、现煮拌面、煎饼、汉堡排、糖醋肉、辣炒年糕、明太子鸡蛋卷...等等，加上驾驭各种食材的熟练技巧，真的是让人看了叹为观止，太圈粉啦！！！李光洙也在一次次的补助下越来越厉害，成为厨房里的得力助手，点子超多～。



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