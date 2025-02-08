「國民初戀」秀智將回歸歌手身份推出新歌！17日發行數位單曲〈come back〉宣傳照超美～

（多圖）人氣演員兼歌手的秀智將以歌手身份回歸，好期待啊～～～。

所屬經紀公司 Management SOOP 表示：「秀智將於2月17日發行數位單曲〈come back〉。」



與此同時，官方透過 SNS 首次公開了展現新歌〈come back〉氛圍的概念照。黑白色調的照片中，捕捉到了秀智樸素自然的日常。她如孩童般純真的微笑中，帶有一絲難以言喻的淡淡憂愁，吸引了眾人目光。



這次回歸是秀智繼 OST 之外，時隔兩年多再次以自己的名義發表新曲。久違回歸歌壇的她，親自參與概念構思等製作過程，展現了特別的熱情與投入。

〈come back〉由曾與秀智合作〈Satellite〉、〈Cape〉的製作人姜賢敏再次參與製作，以更加深沉的情感描繪秀智獨有的音樂世界。

秀智的數位單曲〈come back〉將於17日晚上6點，通過各大音源平台發行。另外，她和金宇彬主演的Netflix新劇《都會實現嗎》公開最新劇照引發了熱烈關注，劇情講述了一名休假千年的精靈與一個沒有情感的普通女子之間圍繞三個願望展開的故事。金宇彬飾演燈神「精靈」，他在千年後重生。 秀智則飾演「精靈」的新主人，感情缺失的人類女子「佳英」。

▼最後，來欣賞一下秀智在節目《我就是歌手》＜나라는 가수(Moving_Voices)＞的街頭live表演：



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