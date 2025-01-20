《豆豆飯飯》EXO D.O.都敬秀廚藝征服SEVENTEEN特地來吃飯，李光洙感嘆：對吼，你唱過〈咆哮〉啊～

男團 SEVENTEEN 的 Hoshi、圓佑、WOOZI 三人到訪羅PD公司，原來是特別來吃都敬秀（D.O.）做的飯。

《種豆得豆》番外綜藝《豆豆飯飯》是由李光洙和都敬秀一起經營KKPP企業公司食堂，為職員們製作美味餐點的節目。他們的第一站當然就是為羅PD的所屬公司eggiscoming服務，晚餐時間更是迎來了大明星SEVENTEEN。





Hoshi、圓佑、WOOZI 三人驚喜現身！一見面就喊「前輩好」熱情又不失禮貌的鞠躬打招呼，特別是 WOOZI 直接與 D.O. 擁抱，兩人看起來已熟識。



WOOZI：我跟（D.O.）哥認識。

羅PD：WOOZI 是後輩嗎？

圓佑：我們是看著他們長大的。

Hoshi：練習生時常聽前輩EXO的歌。



羅PD：我們敬秀有這麼厲害嗎？！令人刮目相看了。

李光洙：對吼，你唱過〈咆哮〉啊～

都敬秀：哎呀！（對著光洙發火，被誇到太害羞啦～）



PS：EXO是2012年4月8日出道，SEVENTEEN是2015年5月26日出道。

▼影片定位在52:28，兩組人氣男團成員們相見歡的場面：（有中文字幕）



隨後三人坐下品嚐美味的員工餐，都敬秀主廚也擄獲了眾人的胃，SEVENTEEN頻頻讚嘆真的是太好吃了～！甚至瘋狂續拿，最後圓佑寫下了真摯的網評：「這是我近一個月來吃過最美味的，練舞完四小時後感覺好餓，結果吃得非常滿足，如果有空我想每餐都吃。」讓兩人看了非常感動，敬秀也有感而發說：「真的好幸福。」



而《豆豆飯飯》每週四晚間8:40在tvN播出，每週五晚間6:00（韓國時間）在頻道十五夜公開完整版。

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