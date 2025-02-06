玉泽演＆圈外女友巴黎情侣照遭泄露！摄影公司道歉：「不知道他是名人，无意暴露他们的生活」

最近网路社群上公开组合2PM成员兼演员玉泽演和他的圈外女友在法国巴黎艾菲尔铁塔前拍摄的情侣照。据悉，该照片是摄影师在个人SNS上上传的作品，一名中国粉丝发现后广泛传播。

玉泽演在2020年承认与非艺人女朋友恋爱的事实后，已经公开恋爱4年。看到两人情侣照的网友们，注意到玉泽演跪在地上递戒指的样子，提出是不是在求婚的疑问。突然传出结婚传闻后，玉泽演的经纪公司也回应：「结婚传闻完全不属实，那是很久前拍的照片。」



玉泽演否认结婚传闻后，摄影公司也进行了道歉。6日，摄影公司通过官方SNS表示：「玉泽演和他的女朋友的照片昨天被发现，收到很多讯息。事实上，我们去年在不知道他们是谁的情况下进行拍摄，无意暴露他们的生活。」对於相关争议，摄影公司说：「直到昨天爲止，还不知道他是韩国名人，他们以普通人身份预约，也没有要求不要公开照片。所以我们一如既往地公开照片，并从2024年4月开始公开，公开时也没有提到他的名字。」

（延伸阅读：2PM玉泽演求婚女友被拍！玉泽演方：结婚传闻不属实，照片无特殊意义）

另外，摄影公司还表示：「面对这种尴尬局面，我们真的感到惊讶和震惊。已向玉泽演和他的女朋友道歉，现在公开向大家表示诚挚的歉意。完全没有暴露玉泽演和女朋友脸的意图，在得知发生了什么后，立即删除了照片，但已经被多人分享，对於无意的爆料，向大众表示歉意。」



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻