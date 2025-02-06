朱智勛主演醫療劇《重症外傷中心》好評率高達九成，刷新Netflix劇集新紀錄

由朱智勛和秋泳愚（秋英宇）主演的Netflix醫療劇《重症外傷中心》正在書寫觀眾滿意度新紀錄。 上線一周內，收視增長率翻倍，遠超預期。 快速的劇情展開、主演陣容，以及口碑效應，成為該劇熱度飆升的關鍵因素。

《重症外傷中心》是Netflix今年1月推出的醫療劇，改編自真實醫生撰寫並連載網漫的網路小說《外傷重症中心：黃金救援》，講述為救人不顧一切的天才外科醫生「白江赫」的故事，看他如何拒絕向現實妥協，將有名無實的外傷重症小組打造成實際救人的「外傷重症中心」。



觀眾滿意度創新高 口碑助推熱度飆升

根據消費者調查機構Consumer Insight於1月25日至26日、2月1日至2日面相韓國民眾進行的「OTT K-原創內容初期觀眾評價」調查，《重症外傷中心》成為目前Netflix上最受好評的韓劇。

該劇在上線首周觀眾滿意度高達80分（滿分100分），次周更升至82分，超越此前《黑白大廚：料理階級大戰》（76分、81分）的紀錄。 數據顯示，九成觀眾表示對該劇感到滿意，其中「非常滿意佔比39%，「滿意」佔比50%。



收視率飆升 直逼《魷魚遊戲2》

《重症外傷中心》的觀看率（觀看經驗）增長速度驚人。 從上線前四周的15%認知度、10%觀看意向率，到上線首周認知度攀升至67%，觀看率達22%。 上線第二周，這一數據更激增至88%認知度，52%觀看率，幾乎趕上《魷魚遊戲2》首週觀看率59%，且觀眾滿意度比《魷魚遊戲2》高出20分，預計未來收視率將繼續攀升。



觀眾熱議：劇情、演員與口碑成關鍵

觀眾主要因「劇情吸引人」（44%）、「主演陣容」（43%）和「題材偏好」（40%）而選擇觀看該劇。 此外，社交媒體及口碑傳播起到了重要作用——上線后一周內，因「觀眾好評」而觀看的比例從16%飆升至33%，「朋友推薦」作為認知管道的比例更從9%躍升至26%。 這與《黑白大廚》初期依靠「口碑+推薦」拉升收視的趨勢相似，表明《重症外傷中心》正通過強大的觀眾反饋引發二次傳播。

很多韓國網友認為這部劇吸引人之處在於劇情展開迅速、故事乾淨俐落，沒有令人心梗的狗血衝突、牽強的愛情線、不為人知的隱情、刻意的催淚橋段，加上適時出現的搞笑片段、適度的奇幻感，令觀看感受十分舒暢，不少網友表示看了兩遍、即便重看都覺得精彩。



後續展望：有望持續刷新收視紀錄

目前，仍有74%的未觀看者表示「未來會觀看」，表明該劇仍有巨大增長潛力。 Consumer Insight分析認為，該劇的後續表現有望超越《黑白大廚》，如果能繼續保持劇情節奏、演員表現和觀眾口碑的優勢，觀看率或將進一步提升，成為Netflix醫療劇的新標杆。

原作者李樂俊在YT頻道表示《重症外傷中心》的內容並不止步於第一季，當初籌拍時就已計劃到第二季、第三季，令人對續集更加期待。



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