NewJeans公佈新活動名「NJZ」，下月參加香港ComplexCon音樂會！全新形象照公開

2月7日，女團NewJeans透過新的IG帳號宣佈更名為NJZ（엔제이지），並發布成員Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein的全新合照，上面印有「NJZ」字樣。

NJZ表示：「新團名確定為NJZ，2025年，請期待與NJZ共度的驚喜旅程。」 同時，IG帳號名稱從jeanzforfree」變更為「njz_official」，大頭貼換成「NJZ」標誌，唯一追蹤的成員父母帳號也換成「njz_pr」，象徵新開始。

NJZ還宣布將於3月21日至23日參加在香港亞洲國際博覽館舉行的全球潮流文化盛會ComplexCon，並於Complex Live！音樂會登台，這將是她們改名後的首次正式演出。



成員Minji表示：「這是我們以NJZ之名首次登台的機會，期待能展現新面貌。 這次舞台是非常重要的瞬間，迫不及待地想要向全球粉絲呈現更多嶄新的音樂。」











此外，NewJeans去年11月宣布與經紀公司ADOR解除合約，開始獨立活動。 當時成員Hyein表示：「我們可能無法繼續使用NewJeans這個名字，這並非我們的本意。」

然而，ADOR於去年12月3日向首爾中央地方法院提起「專屬合約仍有效」訴訟，並於上月13日追加申請「禁止NJZ成員簽署新廣告合約」等禁制令。法院將於3月7日審理此案，未來發展仍有變數。

雖然與ADOR的法律糾紛尚未解決，但NJZ已經展開獨立活動，展現新的發展方向，未來動向備受關注。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞