《外傷重症中心》朱智勛睽違12年再披白袍：「本劇並非醫療界的啟示錄，參考了李國鐘教授紀錄片」 情比金堅的女團！少女時代曾被業界斷定「事實上解散」，每年都以完整體團聚、實際行動擊碎流言！ 【演員特輯】出道22年，人設百變的「柳演錫」進化史：從天使醫生、浪人劍客、到霸總發言人！

我只能說...每當柳演錫準備使壞的時候，就會特別吸引我！！！《現在撥打的電話》的白司彥剛開始也是壞壞惹人愛～，這男人不簡單啊。





今年40歲且出道22年的柳演錫迎來人生新巔峰，他和蔡秀彬主演的 MBC 熱門韓劇《現在撥打的電話》在前段時間在網上引爆話題度，柳演錫飾演最年輕的總統室發言人「白司彥」一角，從狠毒無情面貌，轉換成溫柔愛妻的深情形象，特別是兩人戲裡戲外都CP感十足，甜到讓眾人以為他們公費戀愛啊～！！！





但我今天則是想特別分享一下，柳演錫曾在2018年出演 tvN 的這部韓劇《陽光先生》（Mr. Sunshine），劇中他飾演朝鮮百姓都恐懼的武臣會漢城支部首領「具東魅」，如同浪人劍客般的邪魅形象令人印象深刻，當時他不只長髮及間更留起鬍子，完全是形象大改。





看似殺人不眨眼的他，卻特別守護著心愛的貴族小姐高愛信（金泰梨 飾），當時愛而不得卻拼命守護的心情，複雜的情感也渲染著螢幕前的觀眾，非常有魅力的角色。





▼當年震撼人心的經典場面：



當然也不能不提他很常演醫生這件事，像是《浪漫醫生金師傅》的姜東柱，以及《機智醫生生活》＆《機智醫生生活2》小兒科醫生安政源，尤其是安政源如同天使一般的種種善舉，也感動了許多劇迷，前後演活了兩個完全不同感覺的從醫人員，演技實力一直都是有目共睹的優秀。





最近，柳演錫和劉在錫一起主持的綜藝節目《只要有空，》也是一季一季續拍播出，人脈超廣的兩人也迎來許多大咖明星出演，互動有趣又有可看性，觀眾們也多了一個節目可以好好認識他。





大家又是在哪個作品上，注意到柳演錫的呢？





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