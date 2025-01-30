全昭旻演技再發現！《今天也很抱歉》變身積極陽光「假媽媽」 韓網友對李浚赫的花式誇獎已達到新高度！歡迎查收「2025年新版彩虹屁」：羅浮宮假扮雕像、當女兒也要加入劉Daddy戶籍！ SEVENTEEN夫碩順分享吵架秘辛：不開心卻還要上台表演的話，唱抒情歌會互看對方的人中XD

從《RUNNING MAN》「下車」，回歸演員本業的全昭旻在小銀幕上散發著魅力。

全昭旻出演的KBS Joy電視劇《今天也很抱歉》講述了一位因未婚夫突然取消婚約而一夜之間變成單身的女主角池頌，為了償還新婚房貸款利息，不得不身兼數職、過著多重身份生活，在新都市的生存奮鬥故事。 在劇中全昭旻飾演單身女主角「吳池頌」，每週為觀眾帶來笑聲與心動。

亮點一：完美的角色消化力

池頌是一個在突如其來的婚約取消、與前男友重逢等不可思議的狀況與誤解中掙扎的人物。 在劇中，全昭旻在甜美的年下咖啡店老闆面前展現出如少女般的模樣，而在面對前男友真浩（權赫）時，卻化身為解決冷淡夫妻關係的「19禁戀愛教練」。 全昭旻用風趣的方式將池頌那不可預測的灑脫魅力表現得淋漓盡致，極大地提升了角色的吸引力。



亮點二：為電視螢屏獻上愉快的喜劇元素

池頌的厚臉皮性格將劇集的喜劇元素推向了高潮。 「有池頌的地方總是事故頻發」似乎成了一條定律。 在經歷「動蕩時代」的池頌身上，觀眾能看到她深夜在汽車旅館停車場被神秘女人扯頭髮、大打出手的激烈場面，甚至成為新都市媽媽圈裡的「神秘人」。 面對虛假的傳聞，她開始奮起反擊。 無論面對何種難關，她都以自信的態度應對，並以機智幽默的對答迎難而上，為觀眾帶來了極大的歡笑。



亮點三：引發觀眾共鳴的卓越演技

池頌不屈服於環境，努力克服一切的模樣，離不開全昭旻細膩的演技支撐。 她自然地展現了日常生活中的多樣經歷，不僅大幅提升了劇情的沉浸感，還通過與其他角色的「你來我往」化學反應兼顧了趣味與感動。 全昭旻通過巧妙的節奏把控，讓劇情更加引人入勝。





全昭旻不僅能駕馭喜劇，也能演繹浪漫，展現了多才多藝的演員風采。 憑藉獨特的魅力和卓越的演技俘獲觀眾的心。

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