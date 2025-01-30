全昭旻演技再发现！《今天也很抱歉》变身积极阳光「假妈妈」 韩网友对李浚赫的花式夸奖已达到新高度！欢迎查收「2025年新版彩虹屁」：罗浮宫假扮雕像、当女儿也要加入刘Daddy户籍！ SEVENTEEN夫硕顺分享吵架秘辛：不开心却还要上台表演的话，唱抒情歌会互看对方的人中XD

从《RUNNING MAN》「下车」，回归演员本业的全昭旻在小银幕上散发著魅力。

全昭旻出演的KBS Joy电视剧《今天也很抱歉》讲述了一位因未婚夫突然取消婚约而一夜之间变成单身的女主角池颂，为了偿还新婚房贷款利息，不得不身兼数职、过著多重身份生活，在新都市的生存奋斗故事。 在剧中全昭旻饰演单身女主角「吴池颂」，每周为观众带来笑声与心动。

亮点一：完美的角色消化力

池颂是一个在突如其来的婚约取消、与前男友重逢等不可思议的状况与误解中挣扎的人物。 在剧中，全昭旻在甜美的年下咖啡店老板面前展现出如少女般的模样，而在面对前男友真浩（权赫）时，却化身为解决冷淡夫妻关系的「19禁恋爱教练」。 全昭旻用风趣的方式将池颂那不可预测的洒脱魅力表现得淋漓尽致，极大地提升了角色的吸引力。



亮点二：为电视萤屏献上愉快的喜剧元素

池颂的厚脸皮性格将剧集的喜剧元素推向了高潮。 「有池颂的地方总是事故频发」似乎成了一条定律。 在经历「动荡时代」的池颂身上，观众能看到她深夜在汽车旅馆停车场被神秘女人扯头发、大打出手的激烈场面，甚至成为新都市妈妈圈里的「神秘人」。 面对虚假的传闻，她开始奋起反击。 无论面对何种难关，她都以自信的态度应对，并以机智幽默的对答迎难而上，为观众带来了极大的欢笑。



亮点三：引发观众共鸣的卓越演技

池颂不屈服於环境，努力克服一切的模样，离不开全昭旻细腻的演技支撑。 她自然地展现了日常生活中的多样经历，不仅大幅提升了剧情的沉浸感，还通过与其他角色的「你来我往」化学反应兼顾了趣味与感动。 全昭旻通过巧妙的节奏把控，让剧情更加引人入胜。





全昭旻不仅能驾驭喜剧，也能演绎浪漫，展现了多才多艺的演员风采。 凭藉独特的魅力和卓越的演技俘获观众的心。

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