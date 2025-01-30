韓網友對李浚赫的花式誇獎已達到新高度！歡迎查收「2025年新版彩虹屁」：羅浮宮假扮雕像、當女兒也要加入劉Daddy戶籍！ SEVENTEEN夫碩順分享吵架秘辛：不開心卻還要上台表演的話，唱抒情歌會互看對方的人中XD

李浚赫被粉絲敲碗多年終於演愛情劇，和韓志旼合作的《我的完美秘書》一開播就備受好評，「劉恩浩」這一單親父親、全能秘書角色讓他在各國人氣暴漲。韓國網友最擅長的花式誇獎也與時俱進，讓人笑得肚子痛XD

小編幾年前整理過一次「李浚赫IG留言區彩虹屁大賞」（彩虹屁是網路流行的飯圈常用語，意思是粉絲們花式吹捧稱讚自己的偶像），當時就為韓國網友的文采深深折服。例如：「如果期中考試範圍是『李浚赫』，我有自信全校第一」「牛頓錯了，他說萬物互相吸引，但我只被李浚赫吸引」。



李浚赫PO出在越南拍的日常照片，韓網友：「李浚赫，丈母娘在家等你，快回韓國」。



李浚赫PO出提著行李箱的照片，粉絲：「如果您在夜裡被又老又胖的男人塞進包包，請不要過於驚慌，那是因為我許願聖誕禮物是你」。



李浚赫PO出沙發自拍照表示自己一個人，粉絲更加炸鍋：「你不知道女人有多可怕啊」「我搭到計程車了，情告訴我你家地址」「浚赫啊，我是阿姨，我把你手機號忘了，是和你格外親近的阿姨哦。 還有家庭住址和密碼也忘了。 請立即聯絡我」「李浚赫的腿長等於西伯利亞橫斷鐵路」「都說人生遠看是悲劇、近看是喜劇，但歐巴不論遠看近看，都是聖恩浩蕩」。



這次李浚赫和韓志旼合作新劇《我的完美秘書》，在IG上分享拍攝花絮。韓國網友再次展現熱烈愛意：「這才是愛情劇男主應有的外形」「歐巴記得我嗎？上次我們夜裡去羅浮宮博物館，但警衛大叔只把我抓走了，因為歐巴假裝自己是雕像，沒有被發現ㅠㅠ」





「很多人不知道這三句話很沒禮貌：

1.你好嗎 - 李浚赫不在我身邊，我怎麼能好

2. 吃飯了嗎 - 李浚赫不在我身邊，我怎麼吃得下飯

3. 晚安 - 李浚赫不在我身邊，我怎麼睡得著覺」



「上公車時我說是兩個人，司機說明明是一個，我說：『李浚赫一直在我心裡。』」



「究竟是因為什麼離婚的呢」「前妻一定是個超級狠人」「這個繼母請讓我來當」「收養我當女兒吧，總之請讓我加入劉Daddy的戶籍」





「李浚赫其實是著名諧星ㅠㅠ 因為看到他就想笑」



就連SBS官方號也來「添亂」：「劉恩浩的劉其實是Unicorn的U吧？」



很多網友表示今年的SBS演技大賞「最佳CP獎」早在一月就定好了獲獎人選，紛紛提前恭喜李浚赫和韓志旼雙雙獲獎XD





《我的完美秘書》講述除了工作什麼都不會的獵頭公司女CEO「姜智允」，與育兒、生活、工作都做得很好的男祕書「劉恩浩」展開的治癒羅曼史。今年1月3日開播後，僅三集就衝破收視率10%，之後都保持在11%上下。男女主角又養眼，劇情又療愈溫暖，追起來真的滿意度超高！每周五六由Netflix同步更新~



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