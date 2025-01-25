白種元突襲旗下餐廳「香港飯店」！憤怒地表示：「這不是我們的炒碼麵吧？」直奔廚房要求店家重新煮！

白種元經營的「香港飯店0410」以平價的炸醬麵和炒碼麵聞名，也是不少觀光客到韓國旅遊都會吃的店！近期，白種元也在自己的頻道公開突襲檢查「香港飯店」，因而引發熱烈討論。

23日公開的影片中，白種元在訪問「香港飯店」A分店之前表示：「如果我突然拿著相機進去，廚房就已經知道了，會準備特定的食物，因此不能成爲完美的突襲。」對此，製作組先藏起相機進入店鋪，在沒有白種元的情況下點餐，食物出來後白種元再進去品嚐，製作組點了炸醬麵、炒碼麵（海鮮辣湯麵）、炒碼麵飯、糖醋肉等。



首先品嚐炸醬麵的白種元滿意地說：「火的味道很好！」對於炒碼麵，他指出：「蔬菜應該要放的多一點、一點火味都沒有、太普通了！像是贈送的炒碼湯，這不是我們的炒碼麵吧！」糖醋肉他也指出：「肉要再炸1分鐘左右，雖然不是沒熟透，但是脆度有點不足！」流露出遺憾之情。



對於有問題的炒碼麵，白種元最終到廚房點餐：「再煮一次三人份試試！有信心嗎？我要點一份炒碼飯和兩份炒碼麵。」並親自結算。回到座位上的他指出：「如果味道一模一樣的話，會知道從一開始就沒有意圖，所以只要把正確的食譜告訴大家就可以了。但是如果重新訂購的食物量也不一樣，味道也不一樣的話，即使知道也不會做。如果表現出這種鬆散的樣子，可能會有背叛感。」



白種元再次收到炒碼麵後說：「這個顏色像白色的牛骨湯，炒到那種程度的話，就會出來白色的湯。還有火的味道，菜量也不一樣，味道明明可以這樣做，但是沒做。」他又再次去廚房問：「可以這麼做，爲什麼不做呢？現在做的和剛才的比較一下吧。」白種元表示能理解職員們疲憊的樣子，他說：「每天反覆做同樣的廚房工作，當然會感到疲憊。僅憑本人的使命感和責任感很難堅持下去。」最後，他對職員們說：「要在味道上做出能讓客人感動的水平，只要這樣一個月，客人們就會做出反應。」



影片公開後，也立即在韓網引發熱烈討論，韓網友：「我們小區還不錯 老闆好像是有良心的人」、「所以連鎖店的口味差異也很大啊」、「這種程度的話，還是減少加盟比較好」、「白種元一來味道就變了，真是無語」、「如果不能維持，那麼檢查有什麼用」、「我去過的香港飯店都不好吃，那之後就沒再吃了」、「如果不按照食譜做，就自己開店吧」、「只有走過的消費者可憐呵呵呵呵」、「不會管理加盟店，只會增加加盟店數量，真是無語」、「幸虧我們小區的很好吃，生意也好」等等。

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