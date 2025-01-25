《我的完美秘書》李浚赫終於爆紅！接下來有《廣場》和《杜奧女士》等3部作品要播，還收到新劇出演提案！

李浚赫之前出演綜藝《只要有空，》時，還十分好奇電視劇在海外火爆後主演的心情如何，許多網友也表示：「你馬上就會知道了！」

正是因為他在最近熱播的《我的完美秘書》飾演姜智允（韓志旼 飾）的全能秘書劉恩浩一角，溫暖又帥氣的人設，不少觀眾被他圈粉，還稱他是「爹系男友」。李浚赫接下來作品更是一部接著一部啊！



1.Netflix 《廣場》

《廣場》改編自同名漫畫，由蘇志燮、許峻豪、安吉強、孔明等人主演，講述過去在汝矣島國會議事堂廣場前爭奪首爾霸權並在戰鬥中生存下來的兩個組織的故事，以弟弟突然死亡開始揭開祕密的主人公的人生爲中心展開，連載時也獲得許多好評，隨著該作品被電視劇化，原作的粉絲們也非常期待。

李浚赫將會特別出演，飾演蘇志燮的弟弟一角，雖然出場的戲份並不多，但是是掌握關鍵的人物，好期待看到蘇志燮和李浚赫兩位男神同框啊 XD



2.Netflix《杜奧女士》

再來是近日公開劇本閱讀照的《杜奧女士》（Lady Doir）！該劇由申惠善、李浚赫主演，講述一個即使是假的，也想成為名品的女人「金莎拉」與追蹤她慾望的男人「武京」之間的故事。這也是兩人繼《祕密森林》後時隔8年再次合作，永恩秀＆徐東載再次重逢也備受關注。



李浚赫飾演執著於案件調查的刑警「武京」，以銳利的目光緊追不捨。在調查的過程中，發現「金莎拉」的多重身份，包括她的真名、年齡、職業和背景等。



3.電影《和王一起生活的男人》

《和王一起生活的男人》講述朝鮮第六代君主端宗被流放到江原道寧越之後的故事，由柳海真、朴志訓、劉智泰、田美都等主演，李俊赫是特別出演，這更是他首次出演歷史劇，不知道會是什麼樣的角色？而電影預計在今年上半年開拍。



4.tvN《中了頭獎也要上班》（로또 1등도 출근합니다）

23日，有相關人士透露：「李浚赫將出演《中了頭獎也要上班》。」經紀公司也回應：「收到提案後正在討論中！」該劇改編自同名網路漫畫，講述中了頭獎之後改變人生的電視劇，李浚赫有望飾演業務員「孔恩泰」一角。



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