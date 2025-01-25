《那些年，我們一起追的女孩》振永&多賢韓服LOOK超般配！，手寫信傳遞上映感言

電影《那些年，我們一起追的女孩》在春節假期即將到來之際發佈了一組主演振永和多賢穿韓服的劇照，並分享了他們的上映感言。

《那些年，我們一起追的女孩》講述了問題高中生（振永 飾）和班上模範生女同學（多賢 飾）之間的青春羅曼史。 公開的劇照中振永和多賢身穿短裝的韓服，面帶微笑。 振永散發出了清爽少年氣息，而與他一起坐著的多賢則像精靈般優雅又俏皮，兩人共同展現了《那些年，我們一起追的女孩》特有的清新柔和氛圍。

多賢也分享了自己對電影的期待，表示：「我首次嘗試演員身份，心情既緊張又期待。 我迫不及待地想和觀眾們見面！祝大家度過一個愉快的春節假期！」



振永則說道：「聽到上映的消息時，我想起了拍攝時的回憶。 就像我自己也在回憶那些時光一樣，我也在等待著《那些年，我們一起追的女孩》的上映。 2月21日，我們一起見面吧。」他還帶來了溫暖的春節問候，說道：「在2025年春節，希望大家與親朋好友一起度過幸福的時光。 也希望大家多多關注和期待《那些年，我們一起追的女孩》。」

此外，《那些年，我們一起追的女孩》將於2月21日在韓國正式上映。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞