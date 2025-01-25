白种元突袭旗下餐厅「香港饭店」！愤怒地表示：「这不是我们的炒码面吧？」直奔厨房要求店家重新煮！

白种元经营的「香港饭店0410」以平价的炸酱面和炒码面闻名，也是不少观光客到韩国旅游都会吃的店！近期，白种元也在自己的频道公开突袭检查「香港饭店」，因而引发热烈讨论。

23日公开的影片中，白种元在访问「香港饭店」A分店之前表示：「如果我突然拿著相机进去，厨房就已经知道了，会准备特定的食物，因此不能成爲完美的突袭。」对此，制作组先藏起相机进入店铺，在没有白种元的情况下点餐，食物出来后白种元再进去品尝，制作组点了炸酱面、炒码面（海鲜辣汤面）、炒码面饭、糖醋肉等。



首先品尝炸酱面的白种元满意地说：「火的味道很好！」对於炒码面，他指出：「蔬菜应该要放的多一点、一点火味都没有、太普通了！像是赠送的炒码汤，这不是我们的炒码面吧！」糖醋肉他也指出：「肉要再炸1分钟左右，虽然不是没熟透，但是脆度有点不足！」流露出遗憾之情。



对於有问题的炒码面，白种元最终到厨房点餐：「再煮一次三人份试试！有信心吗？我要点一份炒码饭和两份炒码面。」并亲自结算。回到座位上的他指出：「如果味道一模一样的话，会知道从一开始就没有意图，所以只要把正确的食谱告诉大家就可以了。但是如果重新订购的食物量也不一样，味道也不一样的话，即使知道也不会做。如果表现出这种松散的样子，可能会有背叛感。」



白种元再次收到炒码面后说：「这个颜色像白色的牛骨汤，炒到那种程度的话，就会出来白色的汤。还有火的味道，菜量也不一样，味道明明可以这样做，但是没做。」他又再次去厨房问：「可以这么做，爲什么不做呢？现在做的和刚才的比较一下吧。」白种元表示能理解职员们疲惫的样子，他说：「每天反覆做同样的厨房工作，当然会感到疲惫。仅凭本人的使命感和责任感很难坚持下去。」最后，他对职员们说：「要在味道上做出能让客人感动的水平，只要这样一个月，客人们就会做出反应。」



影片公开后，也立即在韩网引发热烈讨论，韩网友：「我们小区还不错 老板好像是有良心的人」、「所以连锁店的口味差异也很大啊」、「这种程度的话，还是减少加盟比较好」、「白种元一来味道就变了，真是无语」、「如果不能维持，那么检查有什么用」、「我去过的香港饭店都不好吃，那之后就没再吃了」、「如果不按照食谱做，就自己开店吧」、「只有走过的消费者可怜呵呵呵呵」、「不会管理加盟店，只会增加加盟店数量，真是无语」、「幸亏我们小区的很好吃，生意也好」等等。

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