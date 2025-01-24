BBGIRLS三人體再出發！新歌〈LOVE 2〉廣受好評妝髮受讚許！網：公司換得好

BBGIRLS在Brave Girls時期經歷差點解散、歌曲逆襲大翻身、成績下滑，換了公司後情況更差，去年底加入新公司GLG後有了新面貌，上週15日推出新歌〈LOVE 2〉頗受好評。

「在誰都不瞭解我們的地方／開始只屬於我們兩人的故事／用好的話填滿吧／兩人即將要寫下的故事不期待嗎／嗚嗚嗚嗚吶吶……」這是BBGIRLS在「傑尼座」侑庭退出後，首次以三人體玟瑩、恩智與裕那回歸，MV裡呈現三人本來四散，接著兩個人、三個人相遇，成員們見面便擁抱，粉絲Bbee都能感受BBGIRLS想表達的「珍惜」。



歌曲與MV雖然不比在Brave娛樂以Brave Girls逆襲後的時期受矚目，但MV留言相較上一張在韓國華納發行的〈ONE MORE TIME〉，或許可觀察到「韓國聽眾回流」，比例上韓語留言明顯較多，留言如「非粉絲也會聽的歌」、「歌曲很好，MV搭配也很好，遇到了適合BBGIRLS的好公司」、「換公司歌曲更好聽了」、「BBGIRLS沒有放棄所以很好」、「朝千萬點擊吧，值得的歌曲」、「再次暴露勇兄（Brave娛樂代表勇敢兄弟）的不足顆顆顆」……



「韓語歌詞多於英語的愛豆歌曲，感性太棒了，能喚起鄉愁」、「City Pop很適合BBGIRLS，舞蹈有突出重點不誇張，希望能作為30多歲長壽偶像代表繼續活動」、「很開心新經紀公司好好地選歌，感覺這次表演平衡展現了三成員的實力和外貌」、「這最適合BBGIRLS，以前的復古反而俗氣，久違唱出冬天的感覺，非常好聽」、「雖然不是粉絲，但看了MCD（指音放《M Countdown》），歌曲、造型和妝容都是逆襲後歷代級，所以來看MV了」……



許多人不約而同稱讚新公司GLG，包括選曲及此次回歸的妝髮造型，《M Countdown》首個音放表演最為驚艷，網友留言「化妝師終於完美的活動了」、「玟瑩卸了濃妝就不得了了，太漂亮了」、「BBGIRLS換公司好像換得很好」、「哇一首歌怎麼同時有夏天兜風和冬天聖誕頌的感覺」、「1. BBGIRLS最擅長的中等節奏的歌曲、充滿韓國歌詞的抒情歌 2. 把奇怪的花樣衣服都丟掉，突然換了的漂亮風格 3. 把成員們的優點都發揮出來，是遮住缺點的妝容」、「玟瑩真的嚴重變漂亮，大家都在瘋了地刷新巔峰」……



▼最多人提到的玟瑩新妝容



當初剪輯〈Rollin’〉軍中表演網友回響影片、讓Brave Girls逆襲並鹹魚翻身的YouTuber「비디터VIDITOR」，昨日也剪輯了大家對BBGIRLS〈LOVE 2〉各大音放表演的回響，底下網友同樣稱讚新公司將BBGIRLS打造得很好、很適合，恩智本人亦留言「嗚哇啊啊啊啊啊啊♥衝過來看God VITOR♥」。



另外，BBGIRLS加入GLG後首次和同門團體有表演上的互動（Brave Girls時期僅有和DKB Rap擔當E-Chan合唱〈Pool Party〉的表演合作），和H1-KEY親切如姐妹般的互動讓雙方粉絲大呼可愛，甚至有人敲碗兩團正式合作。



▼最後附上BBGIRLS更多音放舞台表演



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