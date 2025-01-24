金在中自曝有夢遊症！以為自己在海水浴場走失、掛在姊姊家10樓欄杆外都是夢境…姊姊們：「都是真實發生的！」

金在中日前在節目中提到了自己為夢遊症所苦，還曾經抓緊纏繞住10層樓高的公寓欄杆，令大家聽了相當驚訝。

23日KBS表示，金在中在年僅3歲的時候就被領養，而他的多位姊姊們也特別照顧當時十分弱小的金在中，並作為24日正要播出的《新品上市 便利餐廳》節目的

內容搶先看。影片中金在中與姊姊們聊天的時候，被問到「還記得我們去玩的事情嗎？」金在中說：「不過我不能去玩，因為我有夢遊症」，姊姊們都非常驚訝，沒想到金在中還記得3歲時的事情，紛紛問他「還記得那件事嗎？」



金在中表示自己沒有一天不做夢，至今也是每天每天都有作夢，小時候搭著父親的車到大田海水浴場的時候，夢見自己一個人走在海邊散步。姊姊們則告訴他，所以當時為了到海邊，就像夢遊症中有去過一樣，其實那是真實發生的，並不是夢境。金在中說印象自己跑來跑去腳掌都黑掉了，姊姊們更是說「你不見了，我們到處在找你」描述當時短暫消失的小金在中令人擔心不已，金在中說以為這一切是他的夢境，讓觀眾們發現原來夢遊症這麼嚴重。



接著金在中還說，記得自己曾掛在姊姊家10樓高的公寓欄杆外，姊姊還補充說明「差點從10層樓高摔下去」，金在中也是說當時以為自己在作夢，姊姊們現在聊起這件事更覺得激動不已。金在中也表示自己體弱多病，從他沒有記憶到有記憶以來，都在生病。姊姊也想起了自己還是小學六年級的時候，第一次見到3歲的小金在中在家中院子裡走來走去，還跑來抱住了她，令姊姊印象深刻。



雖然大家都知道從小被領養的金在中有8個姊姊，但這些姊姊們對他的疼愛卻是比親血緣更親，金在中也為不懂料理的姊姊們獻上「料理天才 千在中」的超簡單三種料理套餐食譜。1月24日晚間KBS 2TV即將播出。

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