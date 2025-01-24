經歷換角風波，《暴君的主廚》陣容終於確定！潤娥&李彩玟&姜漢娜&崔貴華角色設定公開

tvN新劇《暴君的主廚（暫定名）》是一部奇幻生存羅曼史，講述穿越時空的法式料理廚師遇見既是最糟糕的暴君、同時也是最棒的美食家的國王，展開一場橫跨500年戀情。

《暴君的主廚（暫定名）》改編自人氣網絡小說，由執導過《來自星星的你》、《樹大根深》、《風之畫師》、《紅天機》、《夜晚開的花》等多部古裝劇，締造不敗神話的張太侑導演掌舵。 主演方面，有潤娥、李彩玟、姜漢娜、崔貴華等備受各世代喜愛的演員大舉加盟。

《暴君的主廚》最初選定演員朴成焄擔任男主角，然而在劇本圍讀前，他因在個人IG發佈了一張惡搞《魷魚遊戲》的成人影片封面，引發輿論爭議。 經過與製作團隊討論後，朴成焄最終決定從劇組下車，空缺的角色由李彩玟接替。

李彩玟飾演朝鮮國王李憲，也是延智英（潤娥 飾）工作的御膳房的主人。 李憲成為國王後濫用權力，成為最糟糕的暴君。 他擁有敏銳的味覺，甚至能察覺出因天氣變化而影響的食物味道。 在偶然品嘗到「鬼女」延智英的料理後，對其美味深深著迷，於是將她帶入宮中。



潤娥飾演開朗且堅韌的法式廚師延智英，在法國最高級料理大賽獲勝的那一天，突然穿越到朝鮮時代。 原本被邀請擔任巴黎米其林三星餐廳的主廚，卻陰差陽錯地遇到最糟糕的暴君，開始為他製作專屬的創新宮廷料理。 這位命運坎坷的廚師如何在朝鮮宮廷中生存，以及她與國王之間萌芽的浪漫情愫，引起了極大的期待。



姜漢娜飾演李憲的後宮姜木珠，因受寵而成為了淑媛（*內命婦從四品）。 姜木珠充滿野心，憑借美貌與才華成為王的後宮，隱藏著對權力的無限慾望，不惜使用任何手段來獲得自己想要的東西。 姜木珠的無盡慾望將為宮廷內帶來什麼樣的風暴，讓人充滿好奇。



崔貴華飾演朝鮮王族濟山大君，國王李憲最強大的政治對手。 濟山大君冷酷無情，殺人對他而言比喝水還容易。 父王去世後為保命偽裝成遊手好閒之人，但暗中虎視眈眈地伺機推翻李憲，謀求王位。



《暴君的主廚》以朝鮮虛構王朝為背景，展現擁有不同特質與魅力的人們相遇並產生極致協同效應的故事：「就像象徵蕩平策的蕩平菜一樣，將為觀眾呈現連接人與人的美味愛情故事。」將於今年下半年開播。

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