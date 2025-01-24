BBGIRLS三人体再出发！新歌〈LOVE 2〉广受好评妆发受赞许！网：公司换得好

BBGIRLS在Brave Girls时期经历差点解散、歌曲逆袭大翻身、成绩下滑，换了公司后情况更差，去年底加入新公司GLG后有了新面貌，上周15日推出新歌〈LOVE 2〉颇受好评。

「在谁都不了解我们的地方／开始只属於我们两人的故事／用好的话填满吧／两人即将要写下的故事不期待吗／呜呜呜呜呐呐……」这是BBGIRLS在「杰尼座」侑庭退出后，首次以三人体玟莹、恩智与裕那回归，MV里呈现三人本来四散，接著两个人、三个人相遇，成员们见面便拥抱，粉丝Bbee都能感受BBGIRLS想表达的「珍惜」。



歌曲与MV虽然不比在Brave娱乐以Brave Girls逆袭后的时期受瞩目，但MV留言相较上一张在韩国华纳发行的〈ONE MORE TIME〉，或许可观察到「韩国听众回流」，比例上韩语留言明显较多，留言如「非粉丝也会听的歌」、「歌曲很好，MV搭配也很好，遇到了适合BBGIRLS的好公司」、「换公司歌曲更好听了」、「BBGIRLS没有放弃所以很好」、「朝千万点击吧，值得的歌曲」、「再次暴露勇兄（Brave娱乐代表勇敢兄弟）的不足颗颗颗」……



「韩语歌词多於英语的爱豆歌曲，感性太棒了，能唤起乡愁」、「City Pop很适合BBGIRLS，舞蹈有突出重点不夸张，希望能作为30多岁长寿偶像代表继续活动」、「很开心新经纪公司好好地选歌，感觉这次表演平衡展现了三成员的实力和外貌」、「这最适合BBGIRLS，以前的复古反而俗气，久违唱出冬天的感觉，非常好听」、「虽然不是粉丝，但看了MCD（指音放《M Countdown》），歌曲、造型和妆容都是逆袭后历代级，所以来看MV了」……



许多人不约而同称赞新公司GLG，包括选曲及此次回归的妆发造型，《M Countdown》首个音放表演最为惊艳，网友留言「化妆师终於完美的活动了」、「玟莹卸了浓妆就不得了了，太漂亮了」、「BBGIRLS换公司好像换得很好」、「哇一首歌怎么同时有夏天兜风和冬天圣诞颂的感觉」、「1. BBGIRLS最擅长的中等节奏的歌曲、充满韩国歌词的抒情歌 2. 把奇怪的花样衣服都丢掉，突然换了的漂亮风格 3. 把成员们的优点都发挥出来，是遮住缺点的妆容」、「玟莹真的严重变漂亮，大家都在疯了地刷新巅峰」……



▼最多人提到的玟莹新妆容



当初剪辑〈Rollin’〉军中表演网友回响影片、让Brave Girls逆袭并咸鱼翻身的YouTuber「비디터VIDITOR」，昨日也剪辑了大家对BBGIRLS〈LOVE 2〉各大音放表演的回响，底下网友同样称赞新公司将BBGIRLS打造得很好、很适合，恩智本人亦留言「呜哇啊啊啊啊啊啊♥冲过来看God VITOR♥」。



另外，BBGIRLS加入GLG后首次和同门团体有表演上的互动（Brave Girls时期仅有和DKB Rap担当E-Chan合唱〈Pool Party〉的表演合作），和H1-KEY亲切如姐妹般的互动让双方粉丝大呼可爱，甚至有人敲碗两团正式合作。



▼最后附上BBGIRLS更多音放舞台表演



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