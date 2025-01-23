鳥寶寶們集合！GOT7隊長JAY B林在範退伍後首場台北演出,《TAPE:RELOAD》升級音樂舞台魅力！2/2中午正式開賣

南韓超人氣男團 GOT7 的隊長 JAY B林在範，將攜全新個人巡迴演唱會《TAPE:RELOAD》 登陸台灣舞台。距離上次抵台已整整兩年，而這次的演出 也是他退伍後的首場台灣演出！演唱會將於 2025 年 3 月 9 日 在 TICC 台北國際會議中心 盛大舉行，JAY B 已準備好以嶄新的音樂與舞台表現，熱情回應台灣粉絲的支持與期待。

自出道以來，JAY B 憑藉穩健的台風、細膩的嗓音與卓越的創作能力，成為GOT7 的靈魂人物，帶領團體締造輝煌成就。2021 年，JAY B 開啟個人音樂旅程，發行首張專輯 《SOMO:FUME》，以感性的 R&B 與充滿爆發力的 HIP-HOP 曲風，展現多元音樂魅力。2024 年退伍後，他迅速回歸樂壇，推出新專輯 《Archive 1: [Road Runner]》，以〈Crash〉與〈Cloud Nine〉兩首主打曲探索成長與情感。他感性地表示：「這張專輯承載了等待與重逢的情感，希望能與大家產生新的共鳴。」



《TAPE:RELOAD》 是 JAY B 退伍後的首次巡演活動，也是他音樂旅程中的全新里程碑。JAY B 表示：「台灣一直是我最期待的巡演站點之一，每次都能

感受到來自粉絲滿滿的愛與支持。希望透過這次的演唱會，不僅能用音樂回饋大家，更能與粉絲共同創造一段難忘的回憶。」演唱會更精心規劃了多項 一元加購粉絲福利，包括觀看彩排、與 JAY B 的團體合照，以及限量的簽名拍立得，力求以更多方式回饋粉絲。

2025 JAY B CONCERT TAPE:RELOAD in TAIPEI將在3月9日於TICC 台北國際會議中心舉行，這場演唱會將是一次音樂與情感的完美融合，JAY B 將用他多變的嗓音和精湛的舞台演出，帶領粉絲進入他的音樂世界，感受他的成長與蛻變。活動將於2025年2月2日 中午12點於 KKTIX售票系統正式開賣，更多詳細活動資訊，請密切留意主辦單位官方平台。



2025 JAY B CONCERT TAPE:RELOAD in TAIPEI

演出時間: 2025.3.9 (日) 18:00 (實際演出時間以現場公告為準)

演出地點: TICC 台北國際會議中心

售票時間: 敬請關注最新公布

售票系統:KKTIX

主辦單位:星月文創有限公司 STARMOON

經紀公司 : mauve_company、FAITH&D





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