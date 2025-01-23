鸟宝宝们集合！GOT7队长JAY B林在范退伍后首场台北演出,《TAPE:RELOAD》升级音乐舞台魅力！2/2中午正式开卖

南韩超人气男团 GOT7 的队长 JAY B林在范，将携全新个人巡回演唱会《TAPE:RELOAD》 登陆台湾舞台。距离上次抵台已整整两年，而这次的演出 也是他退伍后的首场台湾演出！演唱会将於 2025 年 3 月 9 日 在 TICC 台北国际会议中心 盛大举行，JAY B 已准备好以崭新的音乐与舞台表现，热情回应台湾粉丝的支持与期待。

自出道以来，JAY B 凭藉稳健的台风、细腻的嗓音与卓越的创作能力，成为GOT7 的灵魂人物，带领团体缔造辉煌成就。2021 年，JAY B 开启个人音乐旅程，发行首张专辑 《SOMO:FUME》，以感性的 R&B 与充满爆发力的 HIP-HOP 曲风，展现多元音乐魅力。2024 年退伍后，他迅速回归乐坛，推出新专辑 《Archive 1: [Road Runner]》，以〈Crash〉与〈Cloud Nine〉两首主打曲探索成长与情感。他感性地表示：「这张专辑承载了等待与重逢的情感，希望能与大家产生新的共鸣。」



《TAPE:RELOAD》 是 JAY B 退伍后的首次巡演活动，也是他音乐旅程中的全新里程碑。JAY B 表示：「台湾一直是我最期待的巡演站点之一，每次都能

感受到来自粉丝满满的爱与支持。希望透过这次的演唱会，不仅能用音乐回馈大家，更能与粉丝共同创造一段难忘的回忆。」演唱会更精心规划了多项 一元加购粉丝福利，包括观看彩排、与 JAY B 的团体合照，以及限量的签名拍立得，力求以更多方式回馈粉丝。

2025 JAY B CONCERT TAPE:RELOAD in TAIPEI将在3月9日於TICC 台北国际会议中心举行，这场演唱会将是一次音乐与情感的完美融合，JAY B 将用他多变的嗓音和精湛的舞台演出，带领粉丝进入他的音乐世界，感受他的成长与蜕变。活动将於2025年2月2日 中午12点於 KKTIX售票系统正式开卖，更多详细活动资讯，请密切留意主办单位官方平台。



2025 JAY B CONCERT TAPE:RELOAD in TAIPEI

演出时间: 2025.3.9 (日) 18:00 (实际演出时间以现场公告为准)

演出地点: TICC 台北国际会议中心

售票时间: 敬请关注最新公布

售票系统:KKTIX

主办单位:星月文创有限公司 STARMOON

经纪公司 : mauve_company、FAITH&D





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