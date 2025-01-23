INFINITE宣佈緊接澳門場，久違9年以完全體訪港舉行15週年演唱會！澳門尾場爆唱4小時，成員輪流騷肌惹全場尖叫

繼早幾天在澳門一連兩天舉辦的演唱會，INFINITE緊接宣佈將於2025年3月1日(星期六)假AXA x WONDERLAND舉行由D-SHOW主辦的「INFINITE 15th ANNIVERSARY CONCERT IN HONG KONG」演唱會，久違9年以完全體跟香港的INSPIRIT們見面！

為了幫演唱會造勢，INFINITE特別錄製一段短片率先向粉絲打招呼。短片中，INFINITE首先以廣東話跟大家打招呼，接著表示對上一次以完全體在香港開唱已是2016年的事，很想念香港的INSPIRIT們。為了報答INSPIRIT們一直以來的等待，所以決定把亞巡的尾站定在香港，更約定一眾INSPIRIT們香港見！



而早前結束的澳門站作為INFINITE完全體2025年的首場演唱會，6人當然瞓身為INSPIRIT帶來多個新鮮又精彩的表演啦！ 在《New Emotions》的舞台，成烈半脫下外套的「必殺」環節，令其他成員亦即興起哄模仿，逐一脫下外套大騷手臂，台下頓時嘩聲四起！INFINITE還透露在準備亞巡的同時，亦在製作預計三月推出的新專輯，成員們更即席清唱一小段新歌，驚喜「劇透」再次引來全場尖叫！除此以外在第二天的尾場，INFINITE更破例演出長達4小時以回饋粉絲們的愛和支持。

INFINITE香港站演唱會門票將於1月24日(星期五)中午12時於 「KKTIX」和「大麦网」官方網站公開發售，票價分別為HKD$1,880 / $1,880(視線受阻區) / $1,580 / $1,280及 $980。購買$1,880及$1,580門票的粉絲均可以獲得團體合照(20人一組)、親筆簽名板以及親筆簽名即影即有等福利的抽獎機會，購買$1,880門票的粉絲更可以觀看綵排。想知道香港場INFINITE會不會再次唱足4小時，各位粉絲記住mark實以上搶飛日期和時間啦！





韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞