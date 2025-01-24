《我的完美秘書》劇中繪本作家是金允慧，戲外李浚赫才是！陪伴11年的狗狗寫成童話

《我的完美秘書》男主角劉恩浩（李浚赫 飾）身邊有個「育兒同志」，總幫忙帶小星的鄰居，繪本作家鄭秀賢（金允慧 飾演）。而你知道嗎？實際上李浚赫才是真正的繪本作家！

回顧《我的完美秘書》，劇情曾呈現鄭秀賢為了自己的繪本《彩虹刨冰》銷量，偷偷在書店挪位置，劉恩浩看了便主動幫他移，也有幕出版社主編惋惜鄭秀賢有才華作品卻銷量不佳，禹正勛（金度勳 飾）看了作品也開始始欣賞鄭秀賢，請鄭秀賢替自己簽名。



戲外，飾演劉恩浩的李浚赫才算是真正的繪本作家，著作了繪本《再見，爆米花》，雖然沒有親自繪圖，但故事出自自己。《再見，爆米花》（안녕 팝콘，안녕 Popcorn）最初是一款手機遊戲，是2019年李浚赫失去養了11年的狗狗「爆米花」後，花了兩年親自繪畫並自掏腰包找作家寫劇本、找工程師寫程式所製作。後來出版社提議把《再見，爆米花》改編成繪本，李浚赫表示想把收益作為公益用途，便讓職業繪者Kang Han繪製圖畫以求更精緻。



對於沒有親自繪製繪本，李浚赫受採亦提過明白專業人士製作的遊戲比自己做得更好，本身也不喜歡改編得一模一樣的作品，很喜歡繪本做出了區隔。而堅持自己的頭銜不寫「作者」而是「原著」，他解釋繪本並不完全是自己寫下的內容，也不全然是以自己的色彩製作，「若說遊戲是以自己的感情製作，那麼書就會有種聽別人講爆米花故事的感覺，所以非常好」。



李浚赫去年在演出《犯罪都市3》獲生涯高峰後，在《劉Quiz On The Block》談到相關故事與爆米花忍不住落淚。他說自己以電影《棒球少女》於坎城影展活動時，接到了爆米花離世的消息，但後來工作紛至沓來，自認沒能好好和爆米花道別，想念的時候會特別空虛。遇到事業低潮時，李浚赫便著手製作遊戲表達對爆米花的想念，並好好和牠道別。



李浚赫透露爆米花晚年生病了，他是抱著希望爆米花能戰勝病痛，才設計了《再見，爆米花》酷跑遊戲：「就像我感受到『爆米花能那樣走跳一樣』，某方面來說也像是牠還活著。」



無論是遊戲或繪本，故事都講述爆米花尋找主人「玉米片」（指李浚赫自己，李浚赫最喜歡的食物就是爆米花和玉米片），結局才會知曉其實爆米花已經離開人世了，才會和主人走丟，最後他們有了機會再見一面，主人向牠闡述最後的心裡話並道別「再見，爆米花」，這也是李浚赫最想對爆米花說的話。問李浚赫現在還想對爆米花說什麼，他倒說他相信爆米花現在過得比自己好，等自己也到了另個世界，「我想牠會反過來對我說『辛苦了』，我希望會是這樣，我相信牠活得比現在的我更好」。



玩過《再見，爆米花》或知道其的故事後，許多網友都表示很感動或很有同感，不約而同都在結局哭得唏哩嘩啦，遊戲在Apple Store仍維持4.9高分，繪本在網路書店Yes24評分也高達9.5分，兩者都在短時間登上排行榜第一，繪本去年還突破八刷且入選知名的義大利波隆那童書展。順帶一提，李浚赫IG目前的頭貼還是自己畫的爆米花呢！



▼附上李浚赫IG發過的爆米花相關貼文（李浚赫2021年才開設IG）還有繪者



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞