INFINITE宣布紧接澳门场，久违9年以完全体访港举行15周年演唱会！澳门尾场爆唱4小时，成员轮流骚肌惹全场尖叫

继早几天在澳门一连两天举办的演唱会，INFINITE紧接宣布将於2025年3月1日(星期六)假AXA x WONDERLAND举行由D-SHOW主办的「INFINITE 15th ANNIVERSARY CONCERT IN HONG KONG」演唱会，久违9年以完全体跟香港的INSPIRIT们见面！

为了帮演唱会造势，INFINITE特别录制一段短片率先向粉丝打招呼。短片中，INFINITE首先以广东话跟大家打招呼，接著表示对上一次以完全体在香港开唱已是2016年的事，很想念香港的INSPIRIT们。为了报答INSPIRIT们一直以来的等待，所以决定把亚巡的尾站定在香港，更约定一众INSPIRIT们香港见！



而早前结束的澳门站作为INFINITE完全体2025年的首场演唱会，6人当然瞓身为INSPIRIT带来多个新鲜又精彩的表演啦！ 在《New Emotions》的舞台，成烈半脱下外套的「必杀」环节，令其他成员亦即兴起哄模仿，逐一脱下外套大骚手臂，台下顿时哗声四起！INFINITE还透露在准备亚巡的同时，亦在制作预计三月推出的新专辑，成员们更即席清唱一小段新歌，惊喜「剧透」再次引来全场尖叫！除此以外在第二天的尾场，INFINITE更破例演出长达4小时以回馈粉丝们的爱和支持。

INFINITE香港站演唱会门票将於1月24日(星期五)中午12时於 「KKTIX」和「大麦网」官方网站公开发售，票价分别为HKD$1,880 / $1,880(视线受阻区) / $1,580 / $1,280及 $980。购买$1,880及$1,580门票的粉丝均可以获得团体合照(20人一组)、亲笔签名板以及亲笔签名即影即有等福利的抽奖机会，购买$1,880门票的粉丝更可以观看彩排。想知道香港场INFINITE会不会再次唱足4小时，各位粉丝记住mark实以上抢飞日期和时间啦！





韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻