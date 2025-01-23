NewJeans爆料「HYBE挑撥離間成員父母」，公開徵集新團名！ADOR反對稱「或構成嚴重違約」

NewJeans今日通過新開設的SNS更新立場、徵集新的活動名稱，鐵了心跟HYBE和ADOR一刀兩斷。

NewJeans在IG賬號「jeanzforfree」PO出限時動態，稱通過媒體報導得知ADOR對她們申請了禁止廣告簽約代言等措施，鑒於ADOR和HYBE已聘請金&張律師事務所，NewJeans也委任世宗律師事務所為自己辯護。



NewJeans指出，HYBE和ADOR表明上叫她們回去，背地裡卻從未停止攻擊和折磨，例如向指責她們的媒體和網紅提供資訊，最近甚至悄悄與部份成員父母見面，試圖進行「懷柔拉攏和挑撥離間」。

NewJeans嗆聲：「希望你們不要在看不見的地方用卑鄙的手法詆毀對方、分裂團結、操控媒體抹黑，而是堂堂正正地釐清是非。」並再次強調無法期待HYBE和ADOR尚有一絲一毫的信義，亦絕對不會回去。

隨後，NewJeans在同一IG帳號PO文，宣佈在接下來2天內徵集新的活動名稱，請粉絲們積極留言，不到10小時已收穫超過6萬留言響應。 目前讚數較高的名稱有「Newer Jeans」「Jeanz」「Jean5」「Jeanz Club」「denimz」等，還有人提出희진스（heejeans），似乎是將製作人「閔熙珍」的名字巧妙融入其中。



早前NewJeans曾在記者會上表示「沒有拋棄NewJeans這一名稱的想法」，然而隨著她們宣布正式與 ADOR 展開法律糾紛，推測她們決定徵集可以暫時使用的團體名稱。

對與NewJeans徵集新活動名稱一事，ADOR表示專屬合約依然有效：「未獲得法律判決之前就徵集新活動名稱並嘗試展開獨立演藝活動，可能構成嚴重的違約行為，感到遺憾。」

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