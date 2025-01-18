銀赫出道20週年首發SOLO專輯《EXPLORER》，推出3個不同版本、復古感性設計獲一致好評：「超級小公司比SM更用心」

Super Junior銀赫將於27日發行出道20年以來的首張SOLO專輯《EXPLORER》，近日公開了3個版本的專輯設計，分成播放器、漫畫書、鑰匙圈等獨特概念，真的又時尚又可愛！

銀赫新專輯《EXPLORER》共收錄了包括主打歌《UP N DOWN》在內的7首歌曲，分別是《A-yo》《TRAP》《You & I （Feat.圭賢）》《Step By Step》《Second Chances》以及特別曲目《會有嗎（있을까）》。



銀赫親自參與了《A-yo》的作詞，Super Junior成員東海與圭賢分別參與了作詞作曲及合作演唱，展現了團員之間非凡的情誼，還邀請了VINCENZO等韓國頂級K-POP音樂製作人加盟。



尤其值得註意的是，這次新專輯做了3個不同設計的版本，其中「EXPLORER版」封套造型模仿千禧年前後流行的MP4播放器，附贈12張明信片可作為更換「屏幕」背景，此外的構成還有CD、photo book、貼紙、印製小卡、照片小卡、文件夾。



「漫畫版」也內容豐富，請來韓國人氣插畫師ChaCha繪製卡通形象，封套設計成漫畫書模樣，包含漫畫風的CD、小冊子、photo book、Lenticular小卡、照片小卡、明信片、折疊海報，還有卡通形象立牌！



昨天又公開了新的「鑰匙圈版」專輯，也是目前最多人好評、最受期待的一版，設計了4款截然不同的鑰匙圈，包含可更換「屏幕」照片的電子寵物鑰匙圈、NFC亞克力感應鑰匙圈、LED鑰匙圈、模仿MP3播放器的帶式鑰匙圈，以及照片小卡。



銀赫和東海2023年與SM娛樂合約到期，僅保留團體合約、不續個人約，隨後聯手創立了獨立廠牌ODE娛樂。 這家公司目前也只有這兩位藝人，可以說是超超小公司，居然做出了如此高品質的設計，令粉絲無不感到驚喜和期待。

網友：「美爆了」「這才是真正的Y2K感性」「完全是世紀末感性，就像H.O.T那個時候」「SJ歷代專輯和周邊裡最漂亮的一次kkk」「很適合銀赫」「SJ在SM時都沒有過這麼優質的專輯，一直很羨慕SHINee和Red Velvet」「SM都很少能做出這麼高品質，這間小公司也太強了吧」

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