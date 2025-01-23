【韓網熱門】韓國小學生作業近況：悄悄稱讚父母並記錄反應！網驚呼這家人太可愛

韓國網友分享了一名小學生的作業，內容是悄悄地稱讚父母並記錄父母的反應，超可愛對話引發網友爆笑！

韓國網友評論：

1. 太可愛了吧kkkk

2. 簡直是現實版蠟筆小新和美冴kkk

3. 「肚子很有福氣」「好吵」這對話很有共鳴kkk

4. 「買來的」kkkk媽媽是T人嗎？ （*MBTI中的理性型）

5. 「難怪感覺跟平時不一樣」這句感想提高了讓整個作業的完成度kkkk

6. 怎麼沒有「你做錯了什麼？ 零錢用完了嗎？ 」

7. 小孩很認真地完成作業呢kkk父母超真實的反應也很有趣

8. 好可愛的一家人，像情景喜劇一樣kkk

9. 「笑起來真好看」→「你也是」，「媽媽是我的媽媽真好」→「我也是」，雖然寫得很平實但能感受到愛意，好暖哦

10. 在5/8父母之日這天，選擇跟媽媽說「媽媽是我的媽媽真好」，這個小孩真的又可愛又令人感動ᅲᅲᅲᅲ

11. 我侄子也做過類似的作業，結果對我說：「姨母，你的肚子真豐滿啊。」ᅲᅲ說好的稱讚呢ᅲᅲ

12. 這家人一看就是平時都很和睦有愛

13. 小時候讓孩子品嘗到這種味道，他們一輩子都能成為會說話好聽的善良之人。 這作業太好啦

14. 以後回頭看一定是很好的回憶kkk

15. 如果我是父母，一定會把這張紙當做寶貝珍藏起來

16. 這張紙上的所有一切都又可愛又搞笑，真的很棒kkk希望這家人和佈置作業的老師以及同學們都幸福

出處：https://theqoo.net/hot/3582179954

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