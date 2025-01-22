曾曝「好友與偶像」結婚的朴智賢，總算成為「成粉」！和東方神起允浩拍照超害羞

曾演《財閥家的小兒子》、《財閥X刑警》的朴智賢，近期與Super Junior始源（崔始源）、資深演員成東鎰主演的電影新作《雖然是童話，但青少年禁止觀看》上映，她靠著這次作品見到了偶像東方神起！

《雖然是童話，但青少年禁止觀看》日前舉行了特映會，最吸睛的就是始源的Super Junior隊友們（厲旭、東海、銀赫、利特、小分隊M的周覓），還有和始源同門SM娛樂的好友東方神起瑜鹵允浩（鄭允浩），都出席替始源應援。不過有張照片很特別，朴智賢和允浩合照竟掩嘴害羞起來，這是怎麼回事？



朴智賢其實是東方神起「老粉」，過去就曾在《認識的哥哥》透露自己是SM娛樂「家族粉」，看過SM家族演唱會也看過Super Junior演唱會，真正的身分是「仙后」（東方神起粉絲）。去年她在廣播節目《兩點出逃Cultwo Show》還大膽透露「好友嫁給自己的偶像」，‎嫁給了東方神起最強昌珉（沈昌珉）！此事差點引發軒然大波，有人覺得昌珉保護妻子身分保護得很好從沒透露什麼，批評朴智賢講話太輕率，但也有人覺得朴智賢只是闡述粉絲心，順帶提到昌珉妻子是自己好友罷了。



由於和始源合作《雖然是童話，但青少年禁止觀看》，朴智賢終於有機會和偶像瑜鹵允浩近距離接觸，她IG也發了相關照片害羞表示自己是「成粉」（成功的粉絲）了！



先前和始源跑宣傳一同上廣播《朴河宣的Cine Town》時，朴智賢也再次提到自己的「粉籍」，說自己去過Super Junior演唱會，但比起EL.F.更應該說是仙后，不過又說自己可能「流著粉紅色的血」（SM代表色粉紅色），也可以說是EL.F.（Super Junio粉絲）。朴智賢和始源合作、和一半Super Junior見面，也是圓了一部分夢了吧？



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞