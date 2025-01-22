曾曝「好友与偶像」结婚的朴智贤，总算成为「成粉」和东方神起允浩拍照超害羞

曾演《财阀家的小儿子》、《财阀X刑警》的朴智贤，近期与Super Junior始源（崔始源）、资深演员成东镒主演的电影新作《虽然是童话，但青少年禁止观看》上映，她靠著这次作品见到了偶像东方神起！

《虽然是童话，但青少年禁止观看》日前举行了特映会，邀请了演员群亲朋好友观赏，最吸睛的就是始源的Super Junior队友们（厉旭、东海、银赫、利特、小分队M的周觅），还有和始源同门SM娱乐的好友东方神起瑜卤允浩（郑允浩），出席替始源应援。不过有张照片很特别，朴智贤和允浩合照竟掩嘴害羞起来，这是怎么回事？



朴智贤其实是东方神起「老粉」，过去就曾在《认识的哥哥》透露自己是SM娱乐「家族粉」，看过SM家族演唱会也看过Super Junior演唱会，真正的身分是「仙后」（东方神起粉丝）。去年她在广播节目《两点出逃Cultwo Show》还大胆透露「好友嫁给自己的偶像」，‎嫁给了东方神起最强昌珉（沈昌珉）！此事差点引发轩然大波，有人觉得昌珉保护妻子身分保护得很好从没透露什么，批评朴智贤讲话太轻率，但也有人觉得朴智贤只是阐述粉丝心，顺带提到昌珉妻子是自己好友罢了。



由於和始源合作《虽然是童话，但青少年禁止观看》，朴智贤终於有机会和偶像瑜卤允浩近距离接触，她IG也发了相关照片害羞表示自己是「成粉」（成功的粉丝）了！



先前和始源跑宣传一同上广播《朴河宣的Cine Town》时，朴智贤也再次提到自己的「粉籍」，说自己去过Super Junior演唱会，但比起EL.F.更应该说是仙后，不过又说自己可能「流著粉红色的血」（SM代表色粉红色），也可以说是EL.F.（Super Junio粉丝）。朴智贤和始源合作、和一半Super Junior见面，也是圆了一部分梦了吧？



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