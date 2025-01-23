終於等到！IU＆朴寶劍《苦盡柑來遇見你》青澀春季海報＆預告曝光，確定3月7日在Netflix公開！

哇！這部真的導演＋編劇＋演員陣容都很厲害，好期待！

Netflix 韓劇《苦盡柑來遇見你》（您辛苦了）由 IU（李知恩）、朴寶劍、文素利、朴海俊主演，劇情以「四季」形式講述於1950年代濟州島出生的「愛純」和「寬植」一生的故事。



今日（23）《苦盡柑來遇見你》也終於公開海報和預告片啦！公開的春季海報中，以黃色油菜花田爲背景，IU 和朴寶劍緊緊牽著手的樣子吸引人們的視線，穿著制服和運動服的兩人，給人一種稚嫩又青澀的感覺，期待接下來期待季節的海報呀！



公開的預告中，伴隨著活潑的音樂，從油菜花田到充滿人情味的市場，有漂亮的大海和柿子樹，展現兩人成長的濟州島的樣子。幫忙穿鞋、偷偷地牽手、互相插花，雖然偶爾會神經質地大喊大叫，但真的好青澀！朴寶劍說：「但是...你很漂亮！」IU 也害羞地回應，讓人更加期待他們的化學反應啊！從春、夏到秋、冬，流逝的時間裡，他們會展現什麼樣的故事？也令人好奇。





另外，《苦盡柑來遇見你》由《Signal》、《我的大叔》金元錫導演執導，《三流之路》、《山茶花開時》林恦賰編劇執筆，將在3月7日於 Netflix 上線。

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