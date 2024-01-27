最強昌珉神秘妻身份首度曝光？朴智賢自曝東方神起骨灰粉籍，驚呼「朋友嫁給沈昌珉」

安普賢和朴智賢主演的新劇《財閥X刑警》昨日終於公開，宣傳預熱期兩人一同做客電台節目《兩點出逃Cultwo Show》，朴智賢爆出了一個仙後門好奇已久的線索！

朴智賢表示自己是東方神起的老粉絲，還加入了仙后官方粉絲會，對每一位成員都很喜愛，當年買的東方神起周邊到現在也沒有丟掉，全部保存在老家裡。

朴智賢還說，最神奇的是自己的朋友跟最強昌珉結婚了，所以通過朋友給昌珉看過她珍藏的簽名專輯和周邊。 朴智賢表示這位朋友不是粉絲、只是一般人，並未透露更多資訊，但仍在網上引起爭論。



▽相關片段從24分22秒開始：



昌珉從戀愛到結婚生子都極度低調，除了通過公司發聲明告知進度，從未有人偶遇二人或拍到照片，也沒有任何關於妻子身份的信息，昌珉本人更從未公開提到妻子，尊重粉絲感受的態度獲得粉圈一致讚許。



而朴智賢卻主動提到女方，還用了「朋友」這一稱呼，令部份網友猜測不經意間洩露女方年齡（若與朴智賢同齡就是1994年生，比昌珉小6歲），指責她輕率和不夠尊重。

不過也有人反駁稱如果是關係很近的人，亦有可能和朴智賢並非同齡，而且朴智賢有強調女方並非粉絲，認為她的發言無可厚非。



此外，安普賢和朴智賢主演的新劇《財閥X刑警》講述不懂事的財閥三世機緣巧合下成為刑警，展開「以金錢金錢對抗、以靠山降服靠山」的FLEX搜查行動，並逐漸變得成熟的故事，已於1月26日通過Disney+獨家上線，每週五六更新。



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