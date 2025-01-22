「葉演員」上線！(G)I-DLE舒華圓夢拍戲，演出周興哲MV扮亡命鴛鴦畫面超美演技受讚許

(G)I-DLE舒華回台灣演出周興哲新歌〈幾乎是愛情〉MV稍早公開，大勢女愛豆加上情歌王子周興哲的組合儼然是「夢幻聯動」。

▼快來聽歌欣賞MV！！！



「已說服自己 你更害怕失去／才對我 沒自信 能確定／這幾乎是愛情／毫無差異／就當為你 多一層顧慮……」MV舒華和周興哲飾演亡命鴛鴦，潛入別人家被發現後還能嘻笑著逃跑，世界就像只有兩個人。周興哲實際職業是地下格鬥家，一名男子冒出來影響舒華後，比賽變調、兩人世界也變調……



除了討論劇情和歌詞的關聯外，無論台灣網友或韓國網友都力讚舒華的演技與美貌，台灣網友留言如「舒華好美啊，雙方的演技都好好，導演也拍得很唯美，希望有機會倆人下次還能再合作」、「葉舒華好會演，雖然才短短幾分鐘，但卻能讓人入戲」、「居然看哭了……舒華演得很自然」、「歌詞歌聲搭配舒華的眼神演技整個都看哭了！」……等等。



韓國網友則留言「哇，舒華演技不錯」、「舒華演技好，好羨慕男主角」、「看不夠，希望舒華多演一點」、「舒華好漂亮」……等等。



舒華高中念的是華岡藝校戲劇科，曾說自己本來是想當演員，但誤打誤撞成了愛豆，後來在(G)I-DLE MV或綜藝節目裡，短暫的演技常常驚艷粉絲，本身的美貌也不時讓網友認為她有「演員臉」適合演戲，這次總算是有完整的演技作品，或許不止舒華圓夢，想看她演戲的粉絲也圓了夢。



〈幾乎是愛情〉MV幕後花絮可見舒華和周興哲相處完全沒有隔閡與尷尬，互動相當活潑。周興哲自己也讚嘆畫面拍出來相當美，稱讚舒華演得很自然，聽見舒華是第一次演戲還很驚訝，演完哭戲也說多虧舒華打動了自己。



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