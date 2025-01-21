【韓網熱門】不婚主義者或許會有共鳴的想法：不需要帥氣地證明自己，平凡就好

有網友發帖稱：「結婚生活只要平凡即可，一個人生活為什麼就必須帥氣、理直氣壯呢，我只是過生活而已啊...」

原PO對此很有共鳴，因為說自己是不婚主義之後，周圍的人總是說「不結婚如果不想過得狼狽，必須要有錢、好好管理身材」，真的超煩。

韓國網友評論：

1. 沒錯，我只想當個平凡的不婚主義者

2. 我只想懶洋洋地、舒舒服服地過日子，管他什麼帥不帥氣

3. 已婚就能從老後問題中解脫嗎？ 並不是這樣啊...

4. 有很多已婚者活得也很狼狽，為什麼單身就不能這樣呢？

5. 像現在這樣點個辣炒年糕，躺著看YouTube，過著單身生活，這才是我想要的

6. 單身自己賺錢自己花，真的不懂為什麼老有人說一個人生活會沒錢

7. 什麼「單身就需要有很多錢」，難道已婚者就不需要很多錢嗎？ 要養孩子，還要兼顧夫家和娘家...

8. 大多數單身者比已婚者過得更帥氣，因為他們把時間和精力投入到自己身上，而不是家庭或房子

9. 有人把「沒有丈夫」看作一種缺失，認為需要用經濟能力或其他東西來彌補這種缺失

10. 「需要錢」「要注重健康管理」，這不是單身、已婚、未婚的問題，是成年人都需要面對的課題吧

11. 那些人不是無法理不婚主義者，而是想通過不婚主義女性後悔的模樣，來確認自己結婚的選擇是正確的。 為了將自己結婚合理化成為無法拒絕的最優選項，故意把不婚生活的基準、幸福的基準調高到不現實的高度。

12. 就算住在單人租屋，也比伺候韓男快樂多了

13. 真的，什麼「偏離既定道路就必須有值得拿出來炫耀的東西」這種觀念，早該扔掉了

14. 從以前開始，電視上就打造所謂的「黃金剩女」概念，說如果不結婚就得是有錢、有出色事業、超級自律的女性。 可我不結婚只是因為想隨心所欲地活，為什麼非要成為「黃金剩女」呢？

15. 現在不婚主義的概念已經變得普遍，那些多管閒事的指指點點也少了很多

16. 希望未來有更多為不婚者打造的共同生活空間

出處：https://theqoo.net/hot/3577699705

圖源：Photo by Denys Nevozhai on Unsplash

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